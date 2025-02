Trump thotë lufta në Ukrainë mund të përfundojë brenda javësh, refuzon ta quajë Putinin diktator

Donald Trump dhe presidenti francez Emmanuel Macron po flasin aktualisht para kamerave në Shtëpinë e Bardhë.

Trump u tha gazetarëve se lufta në Ukrainë “mund të përfundojë brenda javësh”, dhe theksoi se “nuk sheh problem me dërgimin e trupave evropiane si paqebërës”, transmeton Telegrafi.

Përveç përmendjes se ai mund të takohet me Volodymyr Zelenskyy “këtë javë ose javën e ardhshme”, Trump gjithashtu ka konfirmuar se do të takohet me Vladimir Putin “në një moment”.

Kur u pyet nëse Ukraina duhet të heqë dorë nga territori si pjesë e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës, Trump tha “do të shohim”.

Macron tha se fuqia e ri-angazhimit të SHBA “është një burim pasigurie për Putinin”, dhe shtoi se Franca është “e gatshme të ofrojë garanci sigurie për Ukrainën”.

Presidenti amerikan është pyetur nëse do ta karakterizojë presidentin rus Vladimir Putin si një “diktator”, pasi e kishte përdorur më parë këtë fjalë për të përshkruar Volodymyr Zelensky të Ukrainës.

“Unë nuk i përdor ato fjalë lehtë, do të shohim se si do të funksionojë gjithçka”, tha Trump, duke shtuar se ata kanë një “shans për një zgjidhje shumë të mirë” midis Ukrainës dhe Rusisë.

Një luftë e pazgjidhur midis dy vendeve “mund të çojë në Luftën e Tretë Botërore”, tha ai.

Ndërkohë, Macron thotë se ata patën një diskutim të mirë gjatë një telefonate të G7 këtë mëngjes, dhe se ai do të diskutojë “paqen afatgjatë” në Ukrainë me Trump sot.

Evropa është e gatshme të “përshpejtojë” mbrojtjen, shtoi ai, por përfshirja “e fortë” e SHBA është e nevojshme për të siguruar që të arrihet paqja në Ukrainë. /Telegrafi/

