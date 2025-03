Trump tërhiqet, shtyn tarifat ndaj Kanadasë dhe Meksikës për një muaj

Presidenti amerikan ka nënshkruar urdhra të rinj ekzekutiv duke shtyrë tarifat 25% për shumë importe nga Meksika dhe disa nga Kanada për një muaj.

Bëhet e ditur se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shtyu tarifat 25% për importet e ndryshme nga fqinjët veriorë dhe jugorë, Kanadaja dhe Meksika për një muaj, si pasojë e frikës së një lufte më të gjerë tregtare.

Shtëpia e Bardhë këmbëngul se tarifat e saj synojnë të luftojnë kontrabandën e fentanilit dhe të frenojnë migrimin e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara.

Megjithatë, taksat e propozuara nga Trump kanë shkaktuar një plagë të hapur në partneritetin tregtar të Amerikës së Veriut prej dekadash, shkruan euronews, përcjell Telegrafi.

Planet tarifore të Trumpit kanë shkaktuar gjithashtu rënien e tregut të aksioneve, duke alarmuar konsumatorët amerikanë, por presidenti i 47-të i SHBA-së thotë se ai mbetet i përkushtuar ndaj planeve të tij për të vendosur tarifa “reciproke” duke filluar nga 2 prilli.

Por, importet që vijnë në SHBA nga Meksika do të përjashtohen nga tarifat 25% për një muaj nëse janë në përputhje me paktin tregtar USMCA të vitit 2020.

Raportohet se importet nga Kanada – veçanërisht veturat dhe pjesët e automjeteve – që përputhen me marrëveshjen tregtare, do të shmangin gjithashtu tarifat 25% për një muaj.

Produkte të tjera kanadeze, duke përfshirë potasin – të cilin fermerët amerikanë e importojnë – dhe produktet kanadeze të energjisë do të tarifohen me 10%.

Trump thotë se masa ishte një manovër “afatshkurtër” për të shmangur dëmtimin e kompanive amerikane të veturave dhe nuk lidhet aspak me reagimet e tregut, por ai nuk ofroi asnjë shpjegim se çfarë do të ndodhë më pas ose cilat janë planet e tij kur tarifat të hyjnë në fuqi pas një muaji.

“Jo, nuk ka lidhje me tregun. Unë nuk po shikoj tregun, sepse Shtetet e Bashkuara do të jenë shumë të forta me atë që po ndodh këtu. Tani, këto janë vende dhe kompani, kompani të huaja që na kanë shqyer. Dhe asnjë president nuk bëri asgjë për këtë derisa erdha unë. Dhe pastaj bëra shumë për këtë”, tha Trump.

Sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, afërsisht 62% e importeve nga Kanada ka ende të ngjarë të përballen me tarifat e reja sepse ato nuk janë në përputhje me USMCA.

Shifra qëndron afër 50% për produktet meksikane.

MARKETING