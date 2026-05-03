Trump: Të hënën nis “Operacioni Liria” në Ngushticën e Hormuzit

Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar se SHBA-të do të fillojnë të udhëzojnë anijet “në mënyrë të sigurt” jashtë Ngushticës së Hormuzit të hënën në mëngjes.

“Përsëri, këto janë anije nga zona të botës që nuk janë në asnjë mënyrë të përfshira në atë që po ndodh aktualisht në Lindjen e Mesme”, tha Trump.

“U kam thënë përfaqësuesve të mi t’i informojnë se do të bëjmë çmos që anijet dhe ekuipazhet e tyre të dalin në mënyrë të sigurt nga Ngushtica”, shtoi ai.

“Në të gjitha rastet, ata thanë se nuk do të kthehen derisa zona të bëhet e sigurt për lundrim dhe për çdo gjë tjetër. Ky proces, Projekti Liria, do të fillojë të hënën në mëngjes, sipas kohës së Lindjes së Mesme”, vazhdoi Trump.
“Kjo ka për qëllim thjesht të çlirojë njerëzit, kompanitë dhe vendet që nuk kanë bërë absolutisht asgjë të gabuar – Ata janë viktima të rrethanave”, sipas Trumpit.
Trump shtoi se ky është një “gjest humanitar në emër të Shteteve të Bashkuara, vendeve të Lindjes së Mesme, por, në veçanti, të vendit të Iranit”.

Por, tha se nëse ky “proces humanitar ndërhyhet” në ndonjë mënyrë, ai “do të duhet të trajtohet me forcë”.

