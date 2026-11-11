Trump: Të ardhurat nga nafta e Venezuelës do të arrijnë në “qindra miliarda shumë shpejt”

Trump: Të ardhurat nga nafta e Venezuelës do të arrijnë në “qindra miliarda shumë shpejt”

Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi të mërkurën se të ardhurat nga nafta e Venezuelës së shpejti do të arrijnë në “qindra miliarda dollarë” dhe se SHBA-ja e ka rikuperuar shumëfish koston e operacionit të saj në këtë vend, raporton Anadolu.

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“Në rastin tonë, kishim Venezuelën, nga ku po nxjerrim miliarda e miliarda dollarë nga nafta dhe të gjitha llojet e tjera të burimeve, dhe shumë shpejt shuma do të arrijë në qindra miliarda dollarë. Askush nuk ka parë ndonjëherë diçka të tillë dhe ne tashmë e kemi rikuperuar koston e luftës shumë e shumë herë”, tha Trump gjatë Ceremonisë Kombëtare të Ditës së Veteranëve 2026.

“Thuhej se plaçka i takon fitimtarit, por mund ta thuash përsëri këtë me ne, nën këtë udhëheqje”, shtoi ai.

Trump tha se “miliona fuçi nafte” po nxirren çdo javë nga Venezuela, duke sjellë “miliarda e miliarda dollarë” të ardhura.

Ai pretendoi se Kina dhe Rusia janë larguar nga Venezuela me kërkesën e tij. “Të gjithë po përpiqeshin të përfitonin nga situata. U thamë: ‘Duhet të largoheni’. Ata u larguan, por ne nuk u larguam”, tha ai.

Duke iu drejtuar veteranëve, Trump tha: “Kur beteja përfundon, përkushtimi ynë ndaj atyre që shërbejnë sapo fillon”.

Trump iu referua gjithashtu Iranit, duke thënë se SHBA-ja e ka penguar Teheranin të zotërojë armë bërthamore.

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