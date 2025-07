Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia kanë rënë dakord për bisedime armëpushimi

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha sot se udhëheqësit e Kamboxhias dhe Tajlandës kanë rënë dakord të takohen për të rënë dakord shpejt për një armëpushim, ndërsa ai kërkon të ndërmjetësojë paqen pas tre ditësh luftimesh përgjatë kufirit midis dy vendeve.

Në një seri postimesh në rrjete sociale gjatë një vizite në Skoci, Trump tha se kishte folur me kryeministrin kamboxhian Hun Manet dhe kryeministrin në detyrë të Tajlandës Phumtham Wechayachai dhe i paralajmëroi ata se nuk do të bënte marrëveshje tregtare me asnjërin vend të Azisë Juglindore nëse konflikti kufitar vazhdonte.

“Të dyja palët po kërkojnë një armëpushim të menjëhershëm dhe paqe”, shkroi Trump, duke detajuar përpjekjet e tij diplomatike.

Para se Trump të fliste me dy udhëheqësit, përleshjet në kufirin tajlando-kamboxhian vazhduan për të tretën ditë, ndërsa të dyja palët thanë se po vepronin në vetëmbrojtje në mosmarrëveshjen kufitare dhe i bënë thirrje palës tjetër të ndalonte luftimet dhe të fillonte negociatat.

Më shumë se 30 persona janë vrarë dhe më shumë se 130,000 janë zhvendosur në luftimet më të ashpra midis dy fqinjëve të Azisë Juglindore në 13 vjet.

Pasi këshilltarët e lartë të Trumpit i nxitën të dyja palët të tregonin përmbajtje, ai vetë u përfshi drejtpërdrejt, duke folur me të dy udhëheqësit dhe duke thënë se po përcillte mesazhe.

“Kur gjithçka të jetë thënë dhe bërë dhe paqja të jetë afër, mezi pres të përfundoj marrëveshjet tona tregtare me të dyja vendet”, tha presidenti amerikan.

Ai nuk ofroi asnjë detaj në lidhje me negociatat e armëpushimit që ai njoftoi se ishin rënë dakord nga Tajlanda dhe Kamboxhia.

