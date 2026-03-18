Trump sugjeron “të përfundohet puna me atë që ka mbetur” nga Irani
MARKETING
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sot sugjeroi “të përfundojë” atë që ka mbetur nga “Shteti Terrorist Iranian” dhe u kërkoi vendeve që mbështeten në Ngushticën e Hormuzit të marrin përgjegjësi, duke i kritikuar aleatët “e pandjeshëm”, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Pyes veten se çfarë do të ndodhte nëse ne do të përfundonim atë që ka mbetur nga ‘Shteti Terrorist Iranian’ dhe do t’i linim vendet që e përdorin atë, ne jo, të ishin përgjegjëse për të ashtuquajturën ‘E Drejtë?’ Kjo do t’i vinte në punë disa nga ‘aleatët’ tanë të pandjeshëm dhe shpejt!!!”, shkroi Trump në një postim në Truth Social.
Komentet e tij erdhën ndërsa tensionet në rajon janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivën e përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë rreth 1.300 njerëz deri më tani, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërkohë që prishin tregjet globale dhe aviacionin.
Teherani gjithashtu ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit që nga 1 marsi, duke e detyruar Trumpin t’u bëjë thirrje aleatëve të SHBA-së, si dhe Kinës, që të ndihmojnë në rihapjen e rrugës ujore strategjike.