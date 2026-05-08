Trump: Situata me Hantavirusin mbetet “nën kontroll”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të enjten se është informuar për rastet e hantavirusit, duke shtuar se situata mbetet “nën kontroll”, transmeton Anadolu.

“Shpresojmë që është shumë nën kontroll. Ishte anija dhe mendoj se do të bëjmë një raport të plotë për këtë nesër”, u tha Trump gazetarëve në Washington pranë Memorialit të Linkolnit.

“Kemi shumë njerëz, shumë njerëz të shkëlqyer, që po e studiojnë. Shpresojmë që gjithçka të jetë mirë”, tha ai.

Kur u pyet nëse qytetarët amerikanë janë të shqetësuar se sëmundja mund të përhapet, Trump tha: “Shpresoj që jo. Do të bëjmë më të mirën që mundemi”.

Qendrat e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e kanë klasifikuar shpërthimin e hantavirusit si përgjigje emergjente të “Nivelit 3”, niveli më i ulët i aktivizimit emergjent, sipas ABC News të enjten.

Shpërthimi, që përfshin llojin e hantavirusit të Andeve, deri më tani ka rezultuar në pesë raste të konfirmuara, përfshirë tre vdekje, midis pasagjerëve të lidhur me udhëtimin, sipas zyrtarëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Anija MV Hondius, që mbante afërsisht 150 pasagjerë dhe ekuipazh nga 23 kombësi, u nis nga Argjentina dhe kaloi Atlantikun përpara se të raportonte një grup sëmundjesh të frymëmarrjes ndërsa lundronte pranë Kepit të Gjelbër.

