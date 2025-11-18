Trump: Siria ka bërë “përparim të jashtëzakonshëm” nën udhëheqjen e presidentit Sharaa
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vlerësoi “përparimin e jashtëzakonshëm” të Sirisë në 11 muajt e fundit nën presidentin Ahmed al-Sharaa, raporton Anadolu.
“Siç e dini, lideri i Sirisë sapo ishte këtu. Patëm një takim të shkëlqyer, dhe ai është njeri i fortë, dhe mendoj se të duhet një person i fortë për ta udhëhequr atë vend. Dhe besoj se Siria ka bërë përparim të jashtëzakonshëm”, tha Trump ndërsa priti në Shtëpinë e Bardhë Princin e Kurorës të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman.
“Ne i hoqëm sanksionet me kërkesë të princit të kurorës. Gjithashtu, presidenti i Turqisë, (Recep Tayyip) Erdogan, më telefonoi posaçërisht. Ai tha: ‘Nëse nuk i hiqni sanksionet, Siria nuk ka asnjë shans. Nëse i hiqni, ata kanë një shans shumë të mirë’. Dhe mes të dyve dhe disa të tjerëve, i hoqa sanksionet, dhe rezultatet deri tani kanë qenë mjaft të mira”, shtoi Trump.
Që nga rrëzimi i ish-presidentit Bashar al-Asad vitin e kaluar, Siria ka kërkuar të zgjerojë bashkëpunimin me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë, përfshirë SHBA-në, në fusha të ndryshme dhe të heqë sanksionet ekonomike e politike, mes përpjekjeve për rindërtimin e vendit të shkatërruar nga më shumë se një dekadë luftë civile.
Një sërë sanksionesh amerikane tashmë janë hequr, përfshirë edhe heqjen nga listat e zeza të OKB-së dhe SHBA-së për terrorizëm të disa zyrtarëve të lartë sirianë.
Heqja e plotë e sanksioneve të mbetura, veçanërisht Akti Cezar i Mbrojtjes Civile të Sirisë (Caesar Act), duket se ka fituar mbështetjen e ligjvënësve kyç, përfshirë drejtuesit republikanë dhe demokratë të Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.
Ndërsa administrata mund t’i pezullojë ato për periudha 180-ditore, siç bëri Trump javën e kaluar para vizitës së al-Sharaas, heqja e tyre e plotë kërkon veprim nga Kongresi.