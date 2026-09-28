Trump: Shumë shpejt do ta fitojmë luftën me Iranin, do të ketë ulje të çmimit të naftës

Trump: Shumë shpejt do ta fitojmë luftën me Iranin, do të ketë ulje të çmimit të naftës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se beson se SHBA-ja do ta fitojë shumë shpejt luftën në Iran.

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Në një intervistë për Fox News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara aktualisht po e fitojnë konfliktin, duke e lidhur këtë me presionin ekonomik dhe veprimet ushtarake.

“Besoj se do ta fitojmë luftën në Iran shumë shpejt”, deklaroi Trump.

Presidenti amerikan parashikoi gjithashtu se çmimet e naftës do të ulen pas përfundimit të luftës.
“Besoj se po e fitojmë falë si presionit ekonomik, ashtu edhe veprimit ushtarak”, u shpreh ai.
Trump nuk dha më shumë detaje në deklaratat e tij lidhur me kohën se kur, sipas tij, mund të përfundojë konflikti.

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