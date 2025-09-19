Trump shprehet i lumtur që do ta takojë Presidentin Erdogan në Shtëpinë e Bardhë më 25 shtator
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se ndihet i lumtur që do të presë Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, në Shtëpinë e Bardhë më 25 shtator, transmeton Anadolu.
“Jam i lumtur që do të pres Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, më 25 shtator në Shtëpinë e Bardhë”, tha Trump në një deklaratë në platformën amerikane të medias sociale, “Truth Social”
Ai shtoi se gjatë takimit do të diskutojnë mbi disa marrëveshje tregtare dhe ushtarake, përfshirë blerjen e avionëve ‘Boeing’ në shkallë të madhe, një marrëveshje të rëndësishme për avionët F-16 dhe vijimin e bisedimeve për F-35, nga të cilat, siç tha Trump, presin të kenë rezultate pozitive.
Trump përfundoi deklaratën duke thënë: “Kam pasur gjithmonë marrëdhënie shumë të mira me Presidentin Erdoğan. Me padurim pres ta shoh më 25 shtator”.