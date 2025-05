Trump shpjegon pse u dha statusin e refugjatit afrikano-jugorëve të bardhë

Presidenti amerikan Donald Trump u pyet të hënën në lidhje me dhënien e një rruge të përshpejtuar për statusin e refugjatit për afrikano-jugorët e bardhë, ndërkohë që nuk lejon refugjatë nga vende të tilla si Sudani dhe Republika Demokratike e Kongos.

Trump u përgjigj pjesërisht: “Sepse po vriten. Dhe ne nuk duam të shohim njerëz të vriten, është një gjenocid që po ndodh. Fermerët po vriten. Rastësisht janë të bardhë”, transmeton Telegrafi.

Komentet e presidentit erdhën ndërsa një fluturim i financuar nga Shtetet e Bashkuara që mbante gati 50 afrikano-jugorë të bardhë u nis nga Johanesburgu të dielën, duke shënuar grupin e parë të afrikano-jugorëve që u është dhënë statusi i refugjatit sipas një politike të re nga Trump.

Administrata Trump pothuajse e anuloi programin amerikan të refugjatëve në Ditën e Inaugurimit, duke shkaktuar shqetësime nga grupet e avokimit të imigracionit dhe të të drejtave të njeriut se refugjatët do të liheshin në situata të rrezikshme në vendet e tyre të origjinës.

Trump tha se sistemi ishte abuzuar dhe vendi nuk mund të vazhdonte të mirëpriste kaq shumë migrantë.

Afrikano-jugorët e bardhë thonë se janë përballur me dhunë dhe përjashtim ekonomik për shkak të racës së tyre, por zhvendosja e tyre e përshpejtuar në SHBA po tërheq kritika të ashpra nga grupet humanitare dhe zyrtarët e Afrikës së Jugut.

Në një njoftim të hënën në mëngjes, Ambasada dhe Konsullatat e SHBA-së në Afrikën e Jugut thanë se programi ishte i hapur për afrikano-amerikanët ose pakicat e tjera racore, në vend që mund të provonin “një përvojë të kaluar persekutimi ose frikë nga persekutimi në të ardhmen”.

Kur u pyet për arsyetimin e hapjes së rrugës së përshpejtuar për grupin të hënën, Trump tha:

“Është një gjenocid që po ndodh dhe ju njerëz nuk doni të shkruani për të. Është një gjë e tmerrshme që po ndodh dhe fermerët po vriten; ata rastësisht janë të bardhë. Nëse janë të bardhë apo të zinj nuk ka rëndësi për mua, por fermerët e bardhë po vriten brutalisht dhe toka e tyre po konfiskohet në Afrikën e Jugut”, shtoi ai.

“Gazetat dhe media televizive, as nuk flasin për këtë. Nëse do të ishte e kundërta, ata do të flisnin për të, kjo do të ishte e vetmja histori për të cilën flasin. Nuk më intereson se kush janë ata. Nuk më intereson raca e tyre, ngjyra e tyre, nuk më intereson gjatësia e tyre, pesha e tyre, nuk më intereson asgjë, thjesht e di që ajo që po ndodh është e tmerrshme”, theksoi Trump.

Presidenti amerikan tha se në thelb “ua kishte zgjeruar shtetësinë këtyre njerëzve”.

Të hënën në mëngjes, rreth 49 persona ishin në fluturimin e parë për në SHBA. Atyre u ishte dhënë statusi i refugjatit, i cili mund të çojë në shtetësinë amerikane. Të sapoardhurit do të kenë gjithashtu të drejtë për përfitime qeveritare.

SHBA-të kanë pretenduar se qeveria e Afrikës së Jugut po u merr tokën fermerëve të bardhë pa asnjë kompensim, diçka që e mohojnë.

Të premten, përpara fluturimeve të para për në SHBA, Ministria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit e vendit zhvilloi bisedime me homologët amerikanë dhe shprehu shqetësime në lidhje me përdorimin e programit të refugjatëve.

Departamenti përsëriti se mendonte se akuzat për diskriminim ishin të pabaza, përfshirë ato nga presidenti Trump dhe Elon Musk, i cili është afrikano-jugor, se njerëzit e bardhë në vend po vriteshin masivisht.

Në shkurt, një gjykatë e Afrikës së Jugut vendosi që pretendimet për një gjenocid të bardhë ishin “qartësisht të imagjinuara” dhe “jo reale”.

Shifrat e policisë treguan rreth 44 vrasje në ferma dhe toka bujqësore në vitin 2024, me tetë fermerë midis tyre.

Kjo nuk e ka ndaluar administratën Trump të ecë përpara me programin, në një kohë kur shumica e kombeve të tjera, të cilat më parë kishin rrugë drejt statusit të refugjatit në SHBA, e kanë të prerë këtë rrugë.

Jugafrikanët e bardhë përbëjnë rreth 7 përqind të popullsisë së vendit, por zotërojnë rreth 70 përqind të tokës bujqësore komerciale të tij.

