Trump: SHBA-ja po arrin “sukses të madh” me Iranin

Trump: SHBA-ja po arrin “sukses të madh” me Iranin

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se administrata e tij po shënon përparim të konsiderueshëm në marrëdhëniet me Iranin, transmeton Anadolu.

“Po arrijmë sukses të madh me Iranin”, u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One gjatë udhëtimit drejt Wisconsinit.

Trump përsëriti se Teheranit nuk do t’i lejohet të sigurojë armë bërthamore.

“Ata nuk do të kenë armë bërthamore. Nuk janë në pozitë që të kenë armë bërthamore”, tha ai.

Tensionet rajonale mbeten të larta që nga fundi i shkurtit, pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit. Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Pakistani hyri në fuqi më 8 prill, ndërsa kontaktet indirekte për arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë kanë vazhduar.

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