Trump: SHBA-ja nuk po e sulmon Iranin “plotësisht” për shkak të zgjedhjeve të mesmandatit
Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se SHBA-ja nuk po e sulmon Iranin “plotësisht” për shkak të zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, duke parashikuar se lufta do të përfundojë pas zgjedhjeve ose ndoshta edhe më parë, transmeton Anadolu.
I pyetur në një intervistë për “Fox News” në lidhje me thirrjet që SHBA-ja të “hyjë plotësisht” në luftën kundër Iranit, Trump përmendi zgjedhjet e ardhshme të mesmandatit.
“Epo, ndoshta nuk e bëj këtë për shkak të zgjedhjeve”, tha ai. Trumpi përsëriti parashikimin e tij se lufta do të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve, duke vënë në dukje se ajo mund të përfundojë edhe para asaj kohe.
“Ata po çalojnë. Ata janë në telashe të mëdha”, tha ai. Kur u pyet se si iranianët ende po marrin raketa nëse SHBA-ja i ka shkatërruar, Trump u përgjigj duke theksuar se iranianët gjithmonë mund të lëshojnë raketa.
“Ata kishin shumë dhe kanë ende disa. Ata janë shkatërruar kryesisht. Por, ata kanë raketa. Ata gjithmonë do të kenë disa raketa”, tha ai. Trump tha se nuk ka keqardhje për mënyrën se si është zhvilluar lufta me Iranin, duke vënë në dukje se nuk beson te fjala “keqardhje”.
“Nëse do të më duhej ta bëja përsëri, do të bëja pikërisht siç bëra”, shtoi ai. Trumpi tha se shkatërroi aftësinë bërthamore të iranianëve dhe pretendoi se do ta përdornin atë.
“Ata janë të çmendur. Do ta kishin zhdukur Izraelin. Do ta kishin zhdukur Lindjen e Mesme dhe do të kishin filluar të godisnin disa nga qytetet tona”, tha ai.
“Nëse Irani do të kishte armë bërthamore, ne do të telefononim dhe do t’i thoshim: ‘Zotëri, a mund të bashkohemi ndoshta?’ Do të merreshim me ta shumë ndryshe”, shtoi Trump.
Trump më vonë gjatë ditës ndërsa kthehej nga konventa e mesmandatit republikan në Dallas, Teksas, hodhi poshtë një raport nga “The Wall Street Journal” që sugjeronte se lufta me Iranin mund të zgjasë deri në fund të mandatit të tij.
“Është një nga gazetat më të pasakta që kam lexuar ndonjëherë. Nuk ka asnjë shans”, u tha ai gazetarëve. I pyetur për rritjen e çmimeve të naftës, ai tha se çmimet do të “kthehen aty ku ishin” sapo të “fitojnë” luftën.
“Kur të mbarojë kjo dhe mendoj se do të mbarojë shumë shpejt pas zgjedhjeve. Mund të mbarojë para zgjedhjeve, por mendoj se do të mbarojë shumë shpejt pas zgjedhjeve”, theksoi presidenti amerikan.