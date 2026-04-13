Trump: SHBA-ja “mund të ndalet në Kubë” pas përfundimit të luftës me Iranin
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja “mund të ndalet në Kubë” pasi të përfundojë luftën me Iranin, duke sinjalizuar se vendi ishullor mbetet në fokusin e tij, transmeton Anadolu.
“Kuba është një vend në dështim dhe ne do ta bëjmë këtë dhe mund të ndalemi në Kubë pasi të përfundojmë me këtë”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, duke iu referuar angazhimeve ushtarake kundër Iranit.
Presidenti amerikan tha se Kuba është “drejtuar keq për shumë vite” dhe përmendi mbështetjen e komunitetit kubano-amerikan në SHBA.
Ndërkohë, presidenti kuban, Miguel Diaz-Canel, tha se nuk ka “asnjë justifikim” për një sulm amerikan ndaj vendit të tij, duke paralajmëruar se çdo veprim i tillë do të përballet me rezistencë.
Tensionet midis Washingtonit dhe Havanës janë rritur në muajt e fundit, ndërsa SHBA-ja ka shtuar presionin ekonomik dhe politik ndaj ishullit përmes sanksioneve.
Kuba po përballet me një krizë të zgjatur ekonomike, të shoqëruar me mungesa karburanti, ndërprerje të energjisë dhe mungesë të ushqimeve dhe barnave, ndërsa zyrtarët kubanë fajësojnë kryesisht sanksionet amerikane për vështirësitë.