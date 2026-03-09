Trump: SHBA-ja fundosi të gjitha anijet iraniane dhe shkatërroi shumicën e platformave të raketave
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të dielën se forcat amerikane kanë fundosur të gjitha anijet detare të Iranit dhe kanë shkatërruar shumicën e platformave të tij të lëshimit të raketave, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë për “Fox News”, Trump tha se operacionet e SHBA-së kanë dobësuar ndjeshëm aftësitë ushtarake të Iranit.
“Ne kemi fundosur të gjitha anijet iraniane dhe kemi shkatërruar shumicën e platformave të lëshimit të raketave, me vetëm 20 për qind të mbetura”, tha ai.
Komentet erdhën ndërsa tensionet midis SHBA-së dhe Iranit vazhdojnë të intensifikohen pas një seri sulmesh dhe kundërsulmesh në të gjithë rajonin.
Fushata ushtarake është përqendruar në neutralizimin e infrastrukturës raketore dhe aseteve detare të Iranit, të cilat Trumpi i përshkroi si komponentë kryesorë të qëndrimit të tij ushtarak rajonal.
“Ne i dhamë Iranit goditje jashtëzakonisht të rëndë, diçka që asnjë vend tjetër nuk e ka bërë. Irani po planifikonte të merrte kontrollin e Lindjes së Mesme”, tha Trump.