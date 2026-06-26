Trump: SHBA-ja do të përdorë fondet iraniane për të blerë grurë, sojë dhe misër amerikan për Iranin

Trump: SHBA-ja do të përdorë fondet iraniane për të blerë grurë, sojë dhe misër amerikan për Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të enjten se Washingtoni planifikon të përdorë një pjesë të fondeve të ngrira iraniane për të blerë produkte bujqësore amerikane për Iranin, duke e përshkruar këtë si hapjen e një “tregu të ri” për bujqit amerikanë, raporton Anadolu.

Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se Irani po përballet me mungesë ushqimi dhe se SHBA-ja do të përdorë “një pjesë të parave të Iranit” për të blerë grurë, sojë dhe misër amerikan për vendin.

“Po na vjen një treg i ri dhe ai quhet vendi i bukur i Iranit”, tha ai.

“Është një vend i bukur. A do të donte dikush të shkonte atje? Republika Islamike e Iranit. Ata po kanë vështirësi me ushqimin dhe ne do të marrim një pjesë të parave të tyre dhe do t’i shpenzojmë duke blerë grurë, sojë dhe misër – shumë prej tyre. Ky proces do të fillojë së shpejti. Do të jetë mjaft i madh”, shtoi Trump.

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