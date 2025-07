Trump: SHBA-ja do të dërgojë raketa Patriot në Ukrainë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) do të dërgojnë raketa mbrojtëse ajrore Patriot në Ukrainë, tha të dielën në mbrëmje Presidenti Donald Trump, ndërsa shprehu pakënaqësinë e tij me Presidentin rus, Vladimir Putin, raporton Anadolu.

“Bashkimi Evropian po paguan për të. Ne nuk po paguajmë asgjë për të, por do ta dërgojmë. Do të jetë biznes për ne dhe ne do t’u dërgojmë atyre sisteme Patriot, të cilat u nevojiten me dëshpërim”, u tha Trump gazetarëve në Bazën e Përbashkët Andrews në Maryland, pa specifikuar se sa sisteme raketash Patriot synon të dërgojë në Ukrainë.

“Sepse Putini i habiti shumë njerëz. Ai flet mirë dhe pastaj i bombardon të gjithë në mbrëmje, por ka një problem të vogël këtu: nuk më pëlqen”, shtoi ai.

Trump tha se do të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, i cili të hënën do të fillojë një vizitë dyditore në Washington, ku do të takohet gjithashtu me Sekretarin Shtetit, Marco Rubio dhe Sekretarin e Mbrojtjes, Pete Hegseth, si dhe me anëtarë të Kongresit.

I pyetur nëse do të shpallë sanksione ndaj Rusisë të hënën, ai tha: “Do të shohim se çfarë do të ndodhë.”

Trump vuri në dukje se Evropa njoftoi sanksione ndaj Rusisë.

“Jam shumë i zhgënjyer me Presidentin Putin. Mendova se ai ishte dikush që e mendonte atë që thoshte – dhe ai flet aq bukur, pastaj bombardon njerëzit natën. Neve nuk na pëlqen kjo”, shtoi ai.

Senatorët Lindsey Graham dhe Richard Blumenthal paraqitën një projektligj më 1 prill të titulluar Akti i Sanksionimit të Rusisë i vitit 2025, i cili do të vendosë një tarifë prej 500 për qind për mallrat e importuara nga vendet që blejnë naftë, gaz, uranium dhe produkte të tjera ruse.

Trump tha të enjten e kaluar se do të bëjë një “deklaratë të rëndësishme” mbi Rusinë të hënën, pa dhënë detaje të mëtejshme.

