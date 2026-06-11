Trump: SHBA-ja do ta godasë Iranin “shumë fort sonte”
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi sot se SHBA-ja do ta godasë Iranin “shumë fort sonte”, duke shtuar se Washingtoni do të marrë kontrollin e pikave të infrastrukturës së naftës iraniane në të ardhmen e afërt, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja do ta godasë Iranin (Marina e të cilit, Forcat Ajrore, Radarët, Antiavionët dhe të gjitha format e tjera të mbrojtjes, së bashku me pjesën më të madhe të aftësisë së tij sulmuese, janë zhdukur!). Shumë vështirë sonte”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”.
“Në një moment, në një të ardhme jo shumë të largët, ne do të marrim ishullin Kharg dhe pika të tjera të infrastrukturës së naftës dhe do të marrim kontrollin e plotë të tregjeve të tyre të naftës dhe gazit, ashtu si kemi me Venezuelën, e cila po funksionon shkëlqyeshëm si për Venezuelën ashtu edhe për SHBA-në”, shtoi ai.
Vërejtjet e tij erdhën pasi një shkëmbim sulmesh mes SHBA-së dhe Iranit vazhdoi për të dytën ditë radhazi, me presidentin e SHBA-së, Donald Trump që paralajmëroi se Washingtoni do të nisë sulme shtesë nëse Teherani nuk pranon menjëherë marrëveshjen e paqes.
Trump më herët tha se Iranit iu desh shumë kohë për të negociuar një marrëveshje dhe do të duhet të paguante një çmim.
Bisedimet që nga armëpushimi i prillit, i cili u ndërmjetësua nga Pakistani, janë fokusuar në përfundimin e përhershëm të luftës që filloi më 28 shkurt, zhbllokimin e Ngushticës së Hormuzit dhe arritjen e një konsensusi për programin bërthamor të Iranit.