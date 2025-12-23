Trump: SHBA do të mbajë ose shesë naftën e sekuestruar në brigjet e Venezuelës
Donald Trump ka thënë se SHBA-të do ta mbajnë ose shesin naftën bruto që përmbahet në cisternat që ka sekuestruar në brigjet e Venezuelës, si dhe vetë anijet.
Komentet e presidentit amerikan erdhën ndërsa Uashingtoni vazhdon të ushtrojë presion mbi udhëheqësin e vendit të Amerikës së Jugut, Nicolás Maduro, që të japë dorëheqjen.
Duke folur me gazetarët në Florida të hënën, Trump tha për naftën “ne do ta mbajmë atë”, duke shtuar: “Ndoshta do ta shesim, ndoshta do ta mbajmë. Ndoshta do ta përdorim në Rezervat Strategjike. Po i mbajmë edhe anijet.”
Administrata Trump ka akuzuar Venezuelën se përdor të ardhurat nga nafta për të financuar krimet e lidhura me drogën, ndërsa Karakasi i ka dënuar konfiskimet si “pirateri”.
Ushtria amerikane ka sekuestruar dy cisterna nafte këtë muaj , përfshirë një të shtunën.
Trump lëshoi paralajmërimin e tij të fundit ndërsa Roja Bregdetare e SHBA-së vazhdoi të ndiqte një cisternë të tretë nafte , të cilën autoritetet e përshkruan si pjesë të një “flote të errët” venezueliane të përdorur për të shmangur sanksionet e SHBA-së.
“Po ecën përpara dhe ne do ta arrijmë atë,” tha Trump.
Më vete të hënën, ushtria amerikane tha se kreu një sulm ndaj asaj që e quajti një anije të dyshuar për trafikim droge në ujërat ndërkombëtare në Paqësorin lindor. Komanda Jugore e SHBA-së tha se një person u vra.