Trump: Rruga drejt paqes në Ukrainë është e paqartë
Rruga përpara për bisedimet e paqes në Ukrainë është e paqartë, tha Donald Trump, pas asaj që ai e quajti bisedime “mjaft të mira” midis presidentit rus Vladimir Putin dhe të dërguarve amerikanë, të cilat megjithatë nuk arritën të kishin përparim
Pas takimit të tyre disaorësh në Kremlin të martën, i dërguari special i SHBA-së Steve Witkoff dhe dhëndri i Trump, Jared Kushner, do të takoheshin me negociatorin kryesor ukrainas Rustem Umerov në Florida të enjten.
Duke folur me gazetarët në Zyrën Ovale të mërkurën, Trump tha se Putin do të donte të bënte një marrëveshje, por “nuk mund t’ju them se çfarë del nga ai takim sepse duhen dy për të luajtur tango”.
Presidenti shtoi se SHBA-të kishin “diçka mjaft të mirë të përpunuar [me Ukrainën]”.
Kremlini tha të mërkurën se Putin pranoi disa propozime të SHBA-së që synonin t’i jepnin fund luftës në Ukrainë dhe ishte i përgatitur të vazhdonte të punonte për të gjetur një kompromis, por se “kompromiset nuk janë gjetur ende”.
Të dyja palët ranë dakord të mos zbulonin përmbajtjen e diskutimit të tyre në Kremlin, por të paktën një pengesë e madhe për një zgjidhje mbetet; fati i katër rajoneve ukrainase që Rusia i pushton pjesërisht.
Një zyrtar rus u tha gazetarëve se “deri më tani, nuk është gjetur një kompromis” për çështjen e territorit, pa të cilin Kremlini nuk sheh “asnjë zgjidhje për krizën”.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka përjashtuar mundësinë e heqjes dorë nga territori që Rusia ka pushtuar dhe të mërkurën tha se ekipi i tij po përgatitej për takime në Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se dialogu me përfaqësuesit e Trump do të vazhdojë.
“Vetëm duke marrë parasysh interesat e Ukrainës është e mundur një paqe dinjitoze”, tha ai.
Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, mori një qëndrim më të fortë, duke i kërkuar Putinit të “ndalojë së humburi kohën e botës”.
Negociatat janë intensifikuar në një moment të vështirë për Kievin, i cili ka humbur terren ndaj Rusisë në frontin e tij lindor, ndërsa përballet me skandalin më të madh të korrupsionit të luftës.