Trump: Rritja e çmimit të naftës është një çmim i vogël për paqen botërore
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, postoi në rrjetin social Truth Social pas një rritjeje të ndjeshme të çmimeve të naftës në tregun botëror.
Vlera e një fuçie ka tejkaluar 100 dollarë dhe rritja lidhet me konfliktin që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë zhvilluar kundër Iranit që nga java e kaluar.
Në njoftimin e tij, Trump minimizoi pasojat negative të luftës, duke thënë se, pavarësisht rritjes së çmimeve të energjisë, ky konflikt ia vlen.
Ai deklaroi se rritja aktuale e çmimeve është vetëm e përkohshme dhe mund të jetë jetëshkurtër nëse programi bërthamor i Iranit shkatërrohet.
“Çmimet afatshkurtra, të cilat do të bien masivisht kur programi bërthamor i Iranit të shkatërrohet, janë një çmim i vogël që Shtetet e Bashkuara dhe bota duhet të paguajnë për të arritur paqen dhe sigurinë”, tha Trump.
Ai shtoi se, sipas mendimit të tij, vetëm budallenjtë do të mendonin ndryshe.
Rritja e çmimeve të naftës tashmë po reflektohet në të gjithë botën, ku çmimet e karburantit po rriten.
Në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara, çmimi i benzinës ka tejkaluar katër dollarë për galon, që është rreth 1.06 dollarë për litër.
Një zhvillim i tillë mund të paraqesë një problem serioz politik për Partinë Republikane dhe vetë Trumpin përpara zgjedhjeve që do të mbahen në nëntor të këtij viti.
Edhe pse Uashingtoni fillimisht priste që konflikti të përfundonte shpejt, veçanërisht pas vrasjes së Ajatollah Ali Khameneit, luftimet vazhdojnë.
Irani madje ka njoftuar se do të intensifikojë sulmet në ditët në vijim, dhe autoritetet kanë njoftuar tashmë emrin e udhëheqësit të ri, Mojtaba Khamenei.