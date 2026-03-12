Trump: Rritja e çmimeve të naftës i sjell përfitime SHBA-së
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja përfiton nga rritja e çmimeve të naftës për shkak të statusit të saj si prodhuesi më i madh i naftës në botë, transmeton Anadolu.
“SHBA-ja është prodhuesi më i madh i naftës në botë, deri tani, kështu që kur çmimet e naftës rriten, ne fitojmë shumë para”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
Megjithatë, ai tha se fokusi i tij kryesor mbetet parandalimi i Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore.
“Me interes dhe rëndësi shumë më të madhe për mua, si president, është ndalimi i një perandorie të keqe, Iranit, që të ketë armë bërthamore dhe të shkatërrojë Lindjen e Mesme dhe në fakt botën”, tha Trump.
“Nuk do ta lejoj kurrë që kjo të ndodhë”, shtoi ai.
Tensionet kanë përfshirë Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë vrarë më shumë se 1.300 persona, përfshirë ish-liderin suprem të vendit, Ali Khamenei, si dhe më shumë se 150 nxënëse. Më shumë se 10.000 persona gjithashtu janë plagosur nga sulmet izraelite dhe amerikane.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane. Tetë ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i luftës.