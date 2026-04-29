Trump refuzon propozimin iranian për hapjen e Ngushticës së Hormuzit pa zgjidhur çështjen bërthamore
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka refuzuar një propozim të Teheranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke zgjedhur të mbajë në fuqi bllokadën detare për të ushtruar presion mbi Iranin lidhur me programin e tij bërthamor, transmeton Anadolu.
“Bllokada është disi më efektive se bombardimi. Ata po mbyten”, tha Trump për Axios, duke shtuar se “kjo do të jetë edhe më keq për Iranin”.
Ai pretendoi se Irani po kërkon një marrëveshje për heqjen e bllokadës amerikane mbi këtë rrugë ujore strategjike.
Presidenti amerikan hodhi poshtë ofertën iraniane për të hapur korridorin detar dhe për të shtyrë bisedimet bërthamore, duke këmbëngulur se qëllimi i tij kryesor mbetet parandalimi i Teheranit nga posedimi i armëve bërthamore.
Trump gjithashtu tha se pamundësia për të eksportuar naftë ka lënë infrastrukturën iraniane “afër shpërthimit”.
Ndërkohë, sipas Axios, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka hartuar plane për një valë “të shkurtër dhe të fuqishme” sulmesh ajrore nëse kriza diplomatike nuk zgjidhet, megjithëse Trump nuk ka autorizuar ende veprime ushtarake.