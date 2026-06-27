Trump: Që një komb të jetë i madh, duhet të ketë fe dhe Zot
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka theksuar rëndësinë e fesë në jetën shoqërore dhe publike amerikane, duke deklaruar se besimi fetar është rikthyer me një ndikim më të madh se në shumë vite të fundit.
Në një deklaratë publike, ai u shpreh se feja po rifiton një rol qendror në identitetin e shoqërisë amerikane, transmeton lajmi.net.
“Feja është rikthyer në vendin tonë më e madhe dhe më e fuqishme se sa ka qenë për shumë e shumë vite. Që një komb të jetë i madh, duhet të ketë fe dhe Zot”, deklaroi Trump.
Ai shtoi se, sipas tij, një shoqëri nuk mund të funksionojë siç duhet pa besimin fetar.
“Nëse nuk i ke këto, duket se gjërat thjesht nuk funksionojnë, apo jo?”, u shpreh presidenti amerikan.
Deklaratat e tij pritet të nxisin reagime të ndryshme në opinionin publik, duke pasur parasysh debatin e vazhdueshëm në SHBA për rolin e fesë në jetën politike dhe raportin mes religjionit dhe shtetit.
Megjithëse SHBA-ja është e ndërtuar mbi parimin e shtetit laik dhe ndarjes së fesë nga shteti, religjioni vazhdon të ketë ndikim të dukshëm në kulturën dhe diskursin publik amerikan.
Trump:
Religion is back in our country bigger and stronger than it has been in many many years. pic.twitter.com/V7seKz0Wv5
— Clash Report (@clashreport) June 26, 2026