Trump: Putini dhe Zelenskyy duhet të arrijnë marrëveshje për t’i dhënë fund “luftës qesharake”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i kërkoi presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy, të arrijnë marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, transmeton Anadolu.
“E tëra çfarë di është se Zelenskyy dhe Putin duhet të bashkohen dhe t’i japin fund asaj lufte qesharake”, u tha Trump gazetarëve të hënën, ndërsa largohej nga Shtëpia e Bardhë për në Ohajo.
“Këtë muaj, ata humbën 32 mijë njerëz në atë luftë dhe kjo është qesharake. Pra, ata duhet të bashkohen dhe ta bëjnë këtë”, shtoi ai. Të dielën, Trumpi njoftoi se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord për armëpushim të menjëhershëm në sulmet kundër infrastrukturës energjetike të njëri-tjetrit.
I pyetur në lidhje me mbështetjen e Zelenskyyt për “armëpushim energjetik” dhe pretendimet se Putini nuk kishte rënë dakord me propozimin, Trumpi tha se besonte se të dy udhëheqësit janë në favor të marrëveshjes.
“Mendoj se të dy e mbështesin atë. Mendoj se duan të bëjnë një marrëveshje, por nuk dinë si. Por, ne do t’i bëjmë ata të bëjnë një marrëveshje”, deklaroi ai.
Megjithatë, pohimi i Trumpit se të dyja palët kanë rënë dakord për armëpushim u kundërshtua nga një gazetar, i cili tha se Rusia dhe Ukraina e kanë kundërshtuar publikisht pretendimin.
Kur u pyet për mospërputhjen, Trumpi këmbënguli se është arritur marrëveshje. “Ata ranë dakord. E dini pse? Sepse unë thashë, ‘Ju jeni dakord’. Kjo është arsyeja pse. Ata ranë dakord sepse unë thashë se janë dakord dhe kjo gjë duhet të zgjidhet”, tha ai.
Presidenti amerikan ofroi vlerësimin e tij për gatishmërinë e dy udhëheqësve për të negociuar, duke thënë se beson që Putini ishte më i interesuar për arritjen e një marrëveshje sesa Zelenskyy.
“Mendoj se në fakt Putini dëshiron të bëjë një marrëveshje më shumë sesa Zelenskyy”, tha Trumpi.
Në anën tjetër gjatë fjalimeve të tij të hënën më vonë në një tubim në Ohajo, Trump tha se Rusia dhe Ukraina duan të “bëjnë një marrëveshje”. “Urrejtja shfaqet menjëherë midis dy udhëheqësve. Por, ne do ta arrijmë edhe atë marrëveshje”, shtoi ai.
“Mendova se kjo do të ishte një nga më të lehtat, por nuk është për shkak të urrejtjes. Kur urrejtja midis udhëheqësve është kaq e madhe dhe kaq e nxehtë, është pak e vështirë”, tha Trumpi.