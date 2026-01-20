Trump publikon mesazhet e Macronit për Grenlandën
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sot ndau pamje të ekranit të mesazheve të marra nga homologu francez, Emmanuel Macron, të cilat vinin në dyshim përpjekjet e tij për të marrë Grenlandën dhe e ftoi atë për darkë në Paris të enjten, transmeton Anadolu.
“Miku im, ne jemi plotësisht dakord për Sirinë. Mund të bëjmë gjëra të mëdha për Iranin. Nuk e kuptoj çfarë po bën në Grenlandë”, i shkroi Macron Trumpit, sipas pamjeve të ekranit të postuara në llogarinë Truth Social të presidentit amerikan me mbishkrimin: “Shënim nga presidenti i Francës, Emmanuel Macron”.
“Le të përpiqemi të ndërtojmë gjëra të mëdha”, shkroi Macron, duke ofruar gjithashtu të caktojë një takim të G7 në Paris të enjten pasdite. “Mund të ftoj ukrainasit, danezët, sirianët dhe rusët në margjina”, tha ai.
Më parë, Trumpi i hodhi poshtë vërejtjet që i atribuohen Macronit, të cilat tregonin se ai nuk do të bashkohej me Bordin Ndërkombëtar të Paqes që synon zgjidhjen e konfliktit në Gaza, duke iu përgjigjur me një kërcënim për tarifa të larta.
“A e tha ai këtë?”, tha Trump kur u pyet nga një gazetar lidhur me deklaratën e Macronit se ai nuk do të bashkohej me bordin. “Epo, askush nuk e do atë sepse ai do të largohet nga detyra shumë shpejt”, tha Trump.
“Do të vendos tarifa prej 200 për qind për verërat dhe shampanjat e tij, dhe ai do të bashkohet, por nuk është i detyruar të bashkohet. Dua të them, nëse ai e tha këtë, ndoshta po ma jepni pak më ndryshe, por nëse ai në të vërtetë e tha këtë”, shtoi ai.
Transmetuesi francez BFM TV, duke cituar burime pranë Macronit të hënën raportoi se presidenti francez nuk planifikon të pranojë ftesën e Trumpit për t’u bashkuar me bordin për shkak të shqetësimeve se iniciativa e udhëhequr nga SHBA-ja shkon përtej Gazës dhe mund të minojë parimet dhe strukturën e OKB-së.
Shtëpia e Bardhë javën e kaluar njoftoi formimin e bordit për të “luajtur rol thelbësor në përmbushjen” e 20 pikave të planit të Trumpit për t’i dhënë fund përgjithmonë luftës së Izraelit në Gaza dhe për të rindërtuar enklavën si dhe “për të siguruar mbikëqyrje strategjike, për të mobilizuar burimet ndërkombëtare dhe për të siguruar llogaridhënie ndërsa Gaza kalon nga konflikti në paqe dhe zhvillim”.