Trump publikon hartën ku Ngushtica e Hormuzit paraqitet si territor i SHBA-së

Trump publikon hartën ku Ngushtica e Hormuzit paraqitet si territor i SHBA-së

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të martën shpërndau një imazh ku Ngushtica e Hormuzit paraqitet si territor i SHBA-së, disa ditë pasi tha se do ta shpallte këtë rrugë ujore strategjike pjesë të SHBA-së, transmeton Anadolu.

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Trump publikoi në llogarinë e tij në rrjetet sociale një imazh të hartës së Ngushticës së Hormuzit, të cilës i ishte vendosur mbishkrimi “Territor i ri i SHBA-së”, duke përsëritur deklaratat e tij të mëparshme për shpalljen e kësaj rruge ujore territor amerikan.

Duke folur në një aktivitet më 14 gusht, Trump pretendoi se Marina e SHBA-së po zbatonte një bllokadë të plotë të Ngushticës së Hormuzit.

“Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet shumë keq, shumë shpejt do ta shpall Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së”, tha Trump.

Në një tjetër postim në rrjetet sociale, Trump tha gjithashtu se SHBA-ja kishte “kontroll të plotë” mbi Ngushticën e Hormuzit dhe se besonte se Washingtoni mund ta ruante këtë kontroll.

Ndërkohë, zyrtarët iranianë kanë deklaruar vazhdimisht se ngushtica nuk do të rihapet nëse SHBA-ja nuk i jep fund ndërhyrjes dhe bllokadës detare, si dhe nuk përmbush kushtet e marrëveshjes së nënshkruar mes Teheranit dhe Washingtonit më 17 qershor.

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