Trump propozon shkurtim prej 163 miliardë dollarësh në buxhetin federal

Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump propozoi një shkurtim prej 163 miliardë dollarësh të shpenzimeve federale vitin e ardhshëm – gjë që do të eliminonte më shumë se një të pestën e shpenzimeve jo-ushtarake, duke përjashtuar programet e detyrueshme, sipas “Reuters”.

Zyra e Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB) në Shtëpinë e Bardhë, tha se buxheti i propozuar do të rriste shpenzimet e mbrojtjes me 13% dhe shpenzimet e sigurisë së brendshme me gati 65% – krahasuar me nivelet e miratuara të vitit 2025.

Shpenzimet diskrecionare jo-mbrojtëse do të shkurtoheshin me 23% – duke shënuar nivelin më të ulët që nga viti 2017.

“Në këtë moment kritik, na duhet një buxhet historik – që i jep fund financimit të rënies ekonomike, i vë amerikanët në radhë të parë dhe ofron mbështetje të madhe për ushtrinë dhe sigurinë tonë të brendshme”, tha Russ Vought, drejtor i OMB-së, në një deklaratë.

Kërkesa vjetore për buxhetin e Shtëpisë së Bardhë përfshin parashikime ekonomike, si dhe propozime të hollësishme rreth asaj se sa para duhet të shpenzohen nga çdo agjenci qeveritare për vitin që fillon më 1 tetor.

Megjithatë, do të jetë përgjegjësia e Kongresit – të kontrolluar nga republikanët – të hartojë legjislacionin për shpenzimet.

Ajo që ligjvënësit miratojnë në fund shpesh ndryshon nga kërkesa e Shtëpisë së Bardhë.

Publikimi i këtij informacioni vjen në një kohë kur republikanët në Kongresin e SHBA-së po punojnë për të kapërcyer përçarjet e brendshme – lidhur me shkurtimet e propozuara në shpenzimet federale – për të paguar një projektligj historik për uljen e taksave që shpresojnë ta miratojnë deri më 4 korrik.

Ata gjithashtu mund të duhet të marrin në konsideratë stresin në rritje në ekonominë e vendit që rrjedh nga rritja e tarifave të SHBA-së që po përmbysin tregtinë globale.

