Trump: Propozimi iranian për t’i dhënë fund luftës, i papranueshëm!

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se e kishte studiuar propozimin e Iranit për t’i dhënë fund luftës dhe se e gjeti atë të papranueshëm.

“Nuk është e pranueshme për mua. E kam studiuar, kam studiuar gjithçka — nuk është e pranueshme”, tha Trump për mediat izraelite.

Komentet vijnë pas postimit të Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social të shtunën, në të cilin ai tha se së shpejti do ta rishikonte planin iranian, por shprehu skepticizëm. Ai tha se Teherani “nuk kishte paguar ende një çmim mjaftueshëm të madh për atë që i ka bërë njerëzimit dhe botës gjatë 47 viteve të fundit”.

Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi të shtunën se Teherani kishte paraqitur një përgjigje prej 14 pikash ndaj një propozimi amerikan nëpërmjet një ndërmjetësi pakistanez. Irani tha të dielën se kishte marrë një përgjigje nga SHBA-ja për planin e tij dhe po e shqyrtonte atë.

