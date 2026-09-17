Trump pritet të zhvillojë bisedime për Iranin me udhëheqësit e Gjirit javën e ardhshme në New York
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump pritet të takohet me udhëheqësit e Gjirit në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York të martën e ardhshme për të diskutuar mbi hapat e ardhshëm në luftën me Iranin, raportoi të mërkurën faqja e lajmeve Axios, duke cituar tre burime me njohuri të drejtpërdrejta, transmeton Anadolu.
Takimi pritet të përqendrohet në idetë e SHBA-së për një strategji të pasluftës, me administratën e Trumpit që po punon në një plan më të gjerë “të ditës së nësërme” që pritet të finalizohet pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA në nëntor, njoftoi Axios.
Liderët ose ministrat e jashtëm nga vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit – Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Bahreini, Kuvajti dhe Omani, pritet të marrin pjesë, sipas raportit.
Takimi mund të zgjerohet për të përfshirë udhëheqës të tjerë arabë dhe muslimanë. Departamenti i Shtetit dërgoi ftesat fillestare të mërkurën.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu gjithashtu dëshiron të takohet me Trumpin në New York, por nuk është planifikuar asnjë takim, thuhet në raport.