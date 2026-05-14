Trump pretendon se presidenti kinez Xi i ka thënë se Pekini nuk do t’i japë pajisje ushtarake Iranit
Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi sot se presidenti kinez Xi Jinping i ka thënë atij se Pekini nuk do t’i ofrojë pajisje ushtarake Iranit dhe ka shprehur mbështetje për mbajtjen hapur të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Kur thoni ‘mbështetje’, nuk do të thotë se ata po luftojnë në një luftë me ne apo diçka të tillë”, tha Trump kur u pyet nëse kishte diskutuar mbështetjen e Kinës për Iranin gjatë takimit me Xi-n më herët gjatë ditës në Pekin, në një intervistë për FOX News.
“Ai tha se nuk do të japë pajisje ushtarake. Kjo është një deklaratë e madhe”, tha Trump.
Trump tha gjithashtu se Xi i kishte thënë se Kina dëshiron që Ngushtica e Hormuzit të mbetet e hapur, pasi Pekini blen sasi të mëdha nafte nga rajoni.
“Ai tha se ata blejnë shumë naftë atje dhe do të donin të vazhdonin ta bënin këtë”, tha Trump, duke shtuar se Xi “do të donte ta shihte të hapur Ngushticën e Hormuzit”.
“Presidenti Xi do të donte të arrihej marrëveshje. Ai tha: “Nëse mund të jem i dobishëm në çfarëdo mënyre, do të doja të ndihmoja”. Kushdo që blen aq shumë naftë, pa dyshim që ka një lloj marrëdhënieje, por ai do të donte ta shihte të hapur Ngushticën e Hormuzit”, shtoi ai.
Autoritetet kineze nuk iu përgjigjën menjëherë pretendimeve të Trumpit.
Një përmbledhje e bisedimeve e publikuar nga Ministria e Jashtme e Kinës nuk përmendi Iranin apo Ngushticën e Hormuzit. Deklarata tha se dy liderët shkëmbyen pikëpamje mbi “çështje të mëdha ndërkombëtare dhe rajonale, si situata në Lindjen e Mesme, kriza në Ukrainë dhe Gadishulli Korean”.