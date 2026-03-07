Trump pretendon se Irani është “dorëzuar” para vendeve fqinje, paralajmëron për sulme të tjera
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka pretenduar se Irani u ka kërkuar falje vendeve fqinje dhe është zotuar se do të ndalojë sulmet ndaj tyre pas presionit të vazhdueshëm ushtarak nga SHBA-ja dhe Izraeli, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e mediave sociale Truth Social, Trump tha se Teherani është tërhequr si rezultat i sulmeve të vazhdueshme të kryera nga Washingtoni dhe aleati i tij rajonal.
“Irani, që po mundet keq, u ka kërkuar falje dhe është dorëzuar para fqinjëve të tij në Lindjen e Mesme dhe ka premtuar se nuk do të qëllojë më ndaj tyre. Ky premtim u bë vetëm për shkak të sulmeve të pandërprera të SHBA-së dhe Izraelit”, shkroi Trump të shtunën.
Ai pretendoi gjithashtu se ambiciet e Iranit për të dominuar rajonin janë ndalur.
“Ata po kërkonin të merrnin kontrollin dhe të sundonin Lindjen e Mesme. Është hera e parë që Irani ka humbur ndonjëherë, në mijëra vjet, ndaj vendeve përreth në Lindjen e Mesme”, tha ai.
Ai shtoi se liderët rajonal i kanë shprehur mirënjohje.
Në të njëjtin postim, Trump kritikoi Iranin duke deklaruar: “Irani nuk është më ‘ngacmuesi i Lindjes së Mesme’, por përkundrazi ‘humbësi i Lindjes së Mesme’ dhe do të mbetet i tillë për shumë dekada derisa të dorëzohet ose më shumë gjasa të shembet plotësisht”.
Ai gjithashtu paralajmëroi për veprime të tjera ushtarake.
“Sot Irani do të goditet shumë fort. Nën shqyrtim serioz për shkatërrim të plotë dhe vdekje të sigurt, për shkak të sjelljes së keqe të Iranit, janë zona dhe grupe njerëzish që deri në këtë moment nuk ishin marrë në konsideratë për t’u shënjestruar”, tha ai.
Këto komente vijnë mes përshkallëzimit të tensioneve dhe raportimeve për sulme të përfshira nga SHBA-ja dhe Izraeli që synojnë objekte në Iran.