Trump pretendon se Irani dëshiron që SHBA-ja të hapë Ngushticën e Hormuzit “sa më shpejt të jetë e mundur”
Presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se Irani ndodhet në një “gjendje kolapsi” dhe se Teherani i ka kërkuar Washingtonit të rihapë Ngushticën e Hormuzit “sa më shpejt të jetë e mundur”, transmeton Anadolu.
“Irani sapo na ka informuar se ndodhet në një ‘Gjendje Kolapsi'”, shkroi Trump në platformën e tij TruthSocial. “Ata duan që ne ta ‘Hapim Ngushticën e Hormuzit’ sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa përpiqen të zgjidhin situatën e tyre të udhëheqjes (që besoj se do të jenë në gjendje ta bëjnë!)”, shtoi ai.
Ai nuk dha detaje mbi komunikimin dhe nuk ka pasur konfirmim të menjëhershëm nga zyrtarët iranianë.
Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur raportimet tregojnë se ai është i pakënaqur me një propozim nga Teherani për rihapjen e ngushticës dhe për lëvizjen drejt përfundimit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit. Sipas The New York Times, Trump është informuar për planin gjatë një takimi në Sallën e Situatave të Shtëpisë së Bardhë të hënën.
Propozimi thuhet se kërkon që SHBA-ja ta përfundojë bllokadën e porteve iraniane, si dhe ta zgjasë ose ta bëjë të përhershëm armëpushimin dhe të nisë bisedimet bërthamore vetëm pasi të hiqen kufizimet detare. Ai nuk trajton programin bërthamor të Iranit, një pikë kyç mosmarrëveshjeje për Washingtonin.
Zhvillimet vijnë pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, ndaj së cilës Irani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Operacionet SHBA-Izrael kanë vrarë më shumë se 3.300 persona, sipas zyrtarëve iranianë, përpara se Washingtoni dhe Teherani të shpallnin një armëpushim dyjavor më 8 prill, të ndërmjetësuar nga Pakistani.
Ndërsa fillimisht ishte planifikuar të përfundonte më 22 prill, Trump njoftoi më 21 prill zgjatjen e pacaktuar të armëpushimit me kërkesë të kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefit të ushtrisë Asim Munir.