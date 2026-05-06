Trump pret të shohë nëse Irani do të pranojë një marrëveshje “të kënaqshme” për t’i dhënë fund luftës
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka shprehur një qasje në pritje ndaj përpjekjeve për të arritur një fund të përhershëm të luftës që ai nisi së bashku me Izraelin kundër Iranit, duke deklaruar se po pret të shohë nëse Teherani do të pranojë një marrëveshje “të kënaqshme”, transmeton Anadolu.
“Po ecim shumë mirë me Iranin. Gjithçka po shkon shumë qetë dhe do të shohim çfarë do të ndodhë. Ata duan të bëjnë marrëveshje, duan të negociojnë”, tha Trump gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë.
“Do të shohim nëse mund të arrijnë një marrëveshje që është e kënaqshme për ne. E kemi situatën shumë nën kontroll”, shtoi ai.
Më herët, Trump në një intervistë për transmetuesin amerikan PBS tha se çdo marrëveshje duhet të përfshijë transferimin nga Irani të rezervave të uraniumit të pasuruar në nivel të lartë drejtpërdrejt në SHBA dhe se Teherani duhet të ndalojë të gjitha aktivitetet në objektet bërthamore nëntokësore.
Derisa Trump shprehu optimizëm se një zgjidhje “është shumë afër”, ai dha edhe një paralajmërim të ashpër.
“Nëse bien dakord, gjithçka përfundon dhe nëse nuk bien dakord, ne bombardojmë”, tha ai.
Presidenti amerikan gjithashtu hodhi poshtë raportimet se marrëveshja do t’i lejonte Iranit të ruante pasurimin në nivelin 3,67 për qind, duke theksuar se këto dispozita nuk janë pjesë e kornizës aktuale.
Sot, Irani tha se një propozim amerikan i përcjellë përmes ndërmjetësimit pakistanez mbetet ende në shqyrtim dhe se Teherani do të komunikojë qëndrimin përfundimtar pas përfundimit të vlerësimeve të brendshme.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, tha për agjencinë gjysmëzyrtare ISNA se propozimi amerikan po analizohet ende dhe se Irani do t’ia përcjellë përfundimet palës pakistaneze pasi të përfundojë procesi i shqyrtimit.
ISNA gjithashtu raportoi se pjesë të përmbajtjes së publikuar nga media amerikane Axios lidhur me një marrëveshje të mundshme midis Teheranit dhe Washingtonit janë “spekulime mediatike” dhe se ekipi negociator iranian mbetet i fokusuar në çështjen e “përfundimit të plotë të luftës”.
Axios raportoi se Irani dhe SHBA-ja po afrohen drejt një marrëveshjeje paraprake për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të përcaktuar parametrat e negociatave më të gjera bërthamore.
Sipas raportit, Washingtoni priste një përgjigje nga Teherani për disa çështje kyçe brenda 48 orëve.
Megjithëse ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare, zyrtarët amerikanë thuhet se i konsiderojnë bisedimet si momentin më të afërt që palët kanë arritur drejt një marrëveshjeje fillestare që nga fillimi i konfliktit.
Memorandumi i propozuar do të shpallte fundin e luftës dhe do të krijonte një periudhë 30-ditore negociatash për një marrëveshje më të detajuar.
Bisedimet pasuese do të fokusoheshin në rihapjen e tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit, kufizimin e programit bërthamor iranian dhe heqjen e sanksioneve amerikane.
Islamabadi dhe Gjeneva, raportoi Axios, po shqyrtohen si vende të mundshme për negociatat.
Sipas draftit të kushteve, Irani do të pranonte një moratorium për pasurimin e uraniumit, ndërsa SHBA-ja do të lehtësonte gradualisht sanksionet dhe do të lironte miliarda dollarë fonde iraniane të ngrira.
Të dyja palët do të lehtësonin gjithashtu kufizimet që lidhen me Ngushticën e Hormuzit, përfshirë kufizimet iraniane ndaj transportit detar dhe bllokadën detare amerikane.
Kohëzgjatja e moratoriumit për pasurimin mbetet ende e pazgjidhur. Irani fillimisht propozoi një periudhë pesëvjeçare, ndërsa SHBA-ja kërkoi 20 vjet.