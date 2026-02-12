Trump pret që marrëveshja me Iranin të marrë formë gjatë muajit të ardhshëm
Presidenti amerikan, Donald Trump, është shprehur se pret që një marrëveshje me Iranin të marrë formë gjatë muajit të ardhshëm, si dhe ka paralajmëruar Teheranin se dështimi për të arritur një konsensus paraqet rreziqe të mëdha, transmeton Anadolu.
I pyetur nga një gazetar në Shtëpinë e Bardhë në lidhje me afatin kohor që ai parashikon për një marrëveshje që të zgjidhet, presidenti amerikan tha: “Mendoj se gjatë muajit të ardhshëm, diçka e tillë duhet të ndodhë shpejt”.
“Duhet të bëjmë një marrëveshje, përndryshe do të jetë shumë traumatike. Nuk dua që kjo të ndodhë, por duhet të bëjmë një marrëveshje. Ata duhet të kishin bërë një marrëveshje që në fillim. Ata morën ‘Midnight Hammer’ në vend të kësaj dhe kjo do të jetë shumë traumatike për Iranin nëse nuk bëjnë një marrëveshje”, tha Trump, duke iu referuar sulmeve të SHBA-së në objektet bërthamore të Iranit qershorin e kaluar.
“Patëm një takim shumë të mirë dje me Bibi Netanyahun dhe ai e kupton, por në fund të fundit varet nga unë. Nëse marrëveshja nuk është një marrëveshje shumë e drejtë dhe një marrëveshje shumë e mirë me Iranin, atëherë mendoj se do të jetë një kohë shumë e vështirë për ta”, shtoi ai.
Menjëherë pas përfundimit të takimit, Trump tha se “nuk u arrit asgjë përfundimtare përveçse këmbëngula që negociatat me Iranin të vazhdojnë për të parë nëse mund të arrihet apo jo një marrëveshje”.
I pyetur nëse Netanyahu donte që Trump të braktiste bisedimet, presidenti tha: “Nuk e diskutuam këtë. Do të flas me ta për sa kohë të dua dhe do të shohim nëse mund të arrijmë një marrëveshje me ta”.
Të premten e kaluar, SHBA-ja dhe Irani zhvilluan negociata në Oman për herë të parë që nga sulmet në qershor dhe pritet të zhvillojnë më shumë raunde bisedimesh në një datë ende të papërcaktuar. Takimi shënoi fundin e një pezullimi prej afërsisht tetë muajsh.
Mes negociatave, SHBA-ja ka rritur ndjeshëm gjurmën e tyre ushtarake në rajon, ndërsa Trump paralajmëron Iranin se duhet të bëjë një marrëveshje. SHBA tashmë ka dërguar aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln nga Deti i Kinës Jugore.
Irani tha se SHBA-ja dhe Izraeli shpikin pretekste për ndërhyrje ushtarake dhe ndryshim regjimi, duke paralajmëruar se do t’i përgjigjen çdo sulmi ushtarak, edhe nëse është i kufizuar dhe duke këmbëngulur në heqjen e sanksioneve ekonomike perëndimore në këmbim të kufizimeve në programin e tij bërthamor.
Pasurimi i uraniumit mbetet një pikë qendrore e mosmarrëveshjes. SHBA kërkon që Irani të ndalojë pasurimin e uraniumit dhe të transferojë uraniumin e pasuruar jashtë vendit, një gjë që nuk ka ndodhur për Teheranin.
Washingtoni gjithashtu ka kërkuar të përfshijë programin raketor të Iranit dhe mbështetjen e tij për grupet e armatosura në rajon në negociata, por Teherani vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të negociojë çështje përtej programit të tij bërthamor.