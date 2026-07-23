Trump po shqyrton sulme “masive” amerikane kundër Iranit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po shqyrton nisjen e një operacioni të ri ushtarak kundër Iranit, i cili mund të tejkalojë në përmasa sulmet amerikane të kryera gjatë operacionit “Epic Fury” në fillim të këtij viti, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për Axios, Trump tha se po i afrohet një vendimi për një sulm të mundshëm të madh, por theksoi se ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar. Dy zyrtarë amerikanë i thanë gjithashtu Axios se nuk janë lëshuar urdhra të rinj ushtarakë.
“Po shqyrtoj një sulm masiv. Më të madh se kurrë më parë. Jam pranë marrjes së një vendimi. Jemi të gjithë të përgatitur për këtë”, tha Trump.
Ai gjithashtu tha se Izraeli mund t’i bashkohet operacionit pothuajse menjëherë nëse kërkohet, por theksoi se SHBA-ja nuk do të kishte nevojë për ndihmën e një vendi tjetër për të zhvilluar një fushatë të re kundër Iranit.
Sipas Axios, Trump tha se zyrtarët iranianë duan të negociojnë, por ende nuk kanë pranuar propozimin e fundit të paraqitur përmes përpjekjeve ndërmjetësuese.
“Ata ende nuk kanë marrë mjaftueshëm dhimbje”, pretendoi ai.
Duke cituar dy burime rajonale të njohura me përpjekjet e ndërmjetësimit, Axios raportoi se udhëheqja iraniane nuk e kishte pranuar propozimin e fundit.
Një nga burimet tha: “Ne po përpiqemi, por iranianët nuk po ndihmojnë”.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump kishte paralajmëruar më herët se Washingtoni do ta mbante Teheranin përgjegjës për çdo sulm të mëtejshëm të Houthive ndaj transportit detar në Detin e Kuq, duke argumentuar se “ndëshkimi i madh ushtarak do t’i shkaktohet Iranit dhe natyrisht vetë Huthive”.
Rajoni ka qenë në gjendje të lartë gatishmërie që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt. Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë kundër Izraelit dhe aseteve ushtarake amerikane në të gjithë Gjirin.
Megjithëse të dyja palët muajin e kaluar nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga Pakistani për t’i dhënë fund konfliktit, tensionet u ndezën sërish në Ngushticën e Hormuzit, duke çuar në një shkëmbim të ri sulmesh dhe kërcënime të rinovuara amerikane për veprime ushtarake kundër Iranit.