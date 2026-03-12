Trump: Po shqyrtojmë me shumë kujdes ngushticat në Lindjen e Mesme
Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se SHBA-ja po i ndjek nga afër ngushticat në Lindjen e Mesme, pasi pohoi se forcat amerikane shkatërruan anije detare iraniane gjatë një operacioni ushtarak në vazhdim, transmeton Anadolu.
“Tani do t’i shqyrtojmë shumë me kujdes ngushticat. Ngushticat janë në gjendje të shkëlqyer. I kemi shkatërruar të gjitha anijet e tyre. Ata kanë disa raketa, por jo shumë”, u tha ai gazetarëve.
Trump tha se beson se SHBA-ja është në “gjendje shumë të mirë” në luftën e saj me Iranin. “Gjëja kryesore është që ne duhet ta fitojmë këtë”, shtoi ai.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit që kanë vrarë më shumë se 1.300 njerëz, përfshirë ish-udhëheqësin suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
“Ata po shkatërrohen absolutisht. Irani po shkatërrohet absolutisht. Kjo është e gjitha që mund të them”, tha Trump. “Irani është pothuajse në fund të vijës”, tha presidenti amerikan.
Trump pretendon se “Irani nuk ka sisteme kontrolli”, duke thënë “Ne thjesht po lëvizim lirshëm mbi atë vend”.
– SHBA-ja e di se ku ndodhen shumica e “celulat e fjetura” iraniane
Lidhur me një komplot të mundshëm hakmarrjeje nga Irani në shtetin e Kalifornisë, Trump tha se është hetuar. “Keni shumë gjëra që ndodhin, dhe e tëra çfarë mund të bëjmë është t’i pranojmë ashtu siç vijnë”, tha ai.
Më parë, guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom tha se shteti ka rritur qëndrimin e tij të sigurisë pas një raporti që autoritetet amerikane paralajmëruan për një kërcënim të mundshëm iranian me dronë në West Coast.
I pyetur nëse ishte informuar se sa “celula të fjetura” iraniane mund të jenë në SHBA, Trumpi tha se ishte i informuar. “Ne e dimë se ku janë shumica. Mendoj se i kemi sytë nga të gjithë”, tha ai duke pretenduar se ata erdhën në vend gjatë mandatit të ish-presidentit Joe Biden.
Trumpi tha se operacioni ushtarak në Iran ka pasur kryesisht sukses, por theksoi se SHBA-ja duhet të sigurohet që forcat armiqësore të mos mund të rikuperohen.
“Po ndjek vetëm disa lajme. Shumica e njerëzve thonë se është fituar tashmë. Është vetëm çështje kohe. Kur do të ndalemi? Nuk duam ta lëmë të rilindë. Dhe idealisht, do të donim të shihnim dikë atje që e di se çfarë po bën. Me fjalë të tjera, ata mund të ndërtojnë një vend”, deklaroi Trump.
“Tani një gjë tjetër: ne mund të godasim pjesë të Teheranit dhe vende të tjera që, nëse e bëni, do të jetë pothuajse e pamundur për ta që ta rindërtojnë vendin e tyre, dhe ne nuk e duam këtë. Ne mund ta çmontojmë kapacitetin e tyre elektrik brenda një ore dhe do t’u duheshin 25 vjet për ta rindërtuar atë, kështu që idealisht nuk do ta bëjmë këtë”, shtoi ai.