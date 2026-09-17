Trump: Po përballem me “vendim të madh” nëse do të rifilloj sulmet e mëdha ndaj Iranit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se po i afrohet një vendimi kritik nëse do të rifillojë sulmet e mëdha ushtarake kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Kam një vendim të madh përpara. A dua të hyj dhe t’i asgjësoj ose jo… është një vendim i madh. Me mua mund të ndodhë gjithçka”, tha Trump në një intervistë për Axios.
Të martën e ardhshme, Trump pritet të takohet me udhëheqësit e gjashtë vendeve të Gjirit, përkatësisht Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Bahreinit, Kuvajtit dhe Omanit, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York për të diskutuar fazën e ardhshme të konfliktit.
“Dua të kuptoj se ku qëndrojnë dhe si po ia kalojnë. Ne i kemi mbrojtur shumë”, tha Trump duke iu referuar gjashtë vendeve.
Më herët, Trump tha se Irani kishte kontaktuar drejtpërdrejt Washingtonin dhe dëshironte të arrinte një marrëveshje, ndërsa e përshkroi gjendjen aktuale të luftës si pranë përfundimit.
I pyetur se si do ta përshkruante fazën e luftës në të cilën ndodhet SHBA-ja, Trump tha: “Shpresojmë se jemi drejt fundit të luftës”.
“Ata duan të arrijnë një marrëveshje dhe do të shohim se si do të shkojë”, u tha ai gazetarëve pas mbërritjes në shtetin e Karolinës së Veriut mbrëmë.
Deklaratat vijnë mes tensioneve të shtuara midis Iranit dhe SHBA-së lidhur me Ngushticën e Hormuzit, pavarësisht një memorandumi të nënshkruar në qershor që parashikonte një marrëveshje për rihapjen e rrugës strategjike ujore si hap paraprak drejt një marrëveshjeje më të gjerë paqeje.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë kundër Iranit në muajin shkurt, duke shënjestruar ndërtesa qeveritare, objekte ushtarake, infrastrukturë raketore dhe sisteme të mbrojtjes ajrore, duke nxitur sulme iraniane me raketa dhe dronë kundër Izraelit dhe bazave amerikane në të gjithë rajonin.
Që atëherë, konflikti është zgjeruar në të gjithë rajonin, ndërsa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për t’u dhënë fund armiqësive.