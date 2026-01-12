Trump: Po formohet “Bordi i Paqes për Gazën”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se “Bordi i Paqes për Gazën” që është propozuar, është në proces formimi dhe do të përbëhet nga udhëheqës nga “kombet më të rëndësishme të botës”, transmeton Anadolu.
“Bordi i Paqes po formohet”, tha Trump për shtypin në bordin e Air Force One të dielën.
“Në thelb, janë udhëheqësit më të rëndësishëm të kombeve më të rëndësishme… Merrni udhëheqësit dhe kombet më të rëndësishme, ky do të jetë Bordi i Paqes”, tha ai.
Trump shtoi se ka një interes të fortë ndërkombëtar për të marrë pjesë në iniciativë, duke theksuar: “Të gjithë duan të jenë pjesë e tij”.
Bordi, i cili pritet të kryesohet nga Trump dhe të përfshijë rreth 15 udhëheqës botërorë, do të mbikëqyrë një qeveri teknokratike palestineze që ende nuk është formuar dhe do të mbikëqyrë procesin e rindërtimit në Gaza.
Vendet që pritet të bashkohen me bordin përfshijnë Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Francën, Italinë, Arabinë Saudite, Katarin, Egjiptin dhe Turqinë, dhe ish-i dërguari i OKB-së për Lindjen e Mesme, Nikolay Mladenov, mund të veprojë si përfaqësuesi i “Bordit të Paqes” në terren.
Pavarësisht planeve të raportuara për të zbuluar panelin këtë javë, Trump nuk dha një afat kohor. Administrata e tij e ka shtyrë vazhdimisht njoftimin, pasi fillimisht planifikoi të prezantonte “Bordin e Paqes” muajin e kaluar.