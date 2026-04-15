Trump: Po e hap Ngushticën e Hormuzit për Kinën, Xi do më përqafojë fort
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi një “hapje të përhershme” të Ngushticës së Hormuzit për të mirën e Kinës dhe të gjithë botës në një postim në Truth Social.
“Kina është shumë e kënaqur që unë po e hap përgjithmonë Ngushticën e Hormuzit. Po e bëj këtë për hir të tyre – dhe për hir të të gjithë botës. Kjo situatë nuk do të ndodhë më kurrë”, shkroi ai, duke shtuar se Pekini ka rënë dakord të mos i dërgojë armë Iranit.
“Presidenti Xi do të më japë një përqafim të madh e të ngrohtë kur të mbërrij atje pas disa javësh. Ne punojmë së bashku me zgjuarsi dhe shumë mirë! A nuk është kjo më mirë sesa të luftosh? POR, MOS HARRONI, ne jemi shumë të mirë në luftë, nëse është e nevojshme – shumë më mirë se kushdo tjetër!!!” vazhdoi presidenti amerikan.
Ky postim vjen disa orë pas intervistës së Donald Trump me Fox Business, në të cilën ai deklaroi se i kishte kërkuar Presidentit Kinez Xi Jinping në një letër drejtuar atij që të mos i furnizonte armë Iranit, dhe Xi u përgjigj se Kina nuk e furnizon Teheranin.
“I shkrova një letër duke i kërkuar të mos e bënte, dhe ai më shkroi një letër duke thënë, në thelb, se nuk do ta bënte”, tha Trump, pa specifikuar se kur u shkëmbyen ato letra.
Ai tha gjithashtu se nuk priste ndryshime në tregun global të naftës për shkak të luftës në Iran dhe nuk priste që ndryshimet në Venezuelë të ndikonin në dinamikën e takimit të tij të ardhshëm me Xi muajin e ardhshëm. “Ai është dikush që ka nevojë për naftë. Ne jo”, tha Trump.
Trump do të vizitojë Pekinin më 14 dhe 15 maj. Fillimisht ishte planifikuar që ai të takohej me Xi Jinping më herët, në fund të marsit ose në fillim të prillit, por vizita u shty për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.