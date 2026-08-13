Trump planifikon të shpenzojë 927 milionë dollarë për rinovimin e Shtëpisë së Bardhë
Administrata Trump po drejton të paktën 927 milionë dollarë drejt projekteve të mëdha ndërtimore në territorin e Shtëpisë së Bardhë, shumë më tepër se parashikimet e mëparshme. Pjesa dërrmuese e kostos do të mbulohet nga paratë e taksapaguesve.
Sipas The Washington Post, në vend të kërkimit të fondeve drejtpërdrejt nga Kongresi, administrata ka transferuar para nga agjenci të tjera federale dhe financues privatë. Fondet janë përqendruar në një llogari të mirëmbajtjes që zakonisht përdorej për riparime të vogla.
Llogaria “White House Repair and Restoration”, e cila zakonisht merr rreth 2.5 milionë dollarë në vit, është furnizuar me rreth 875 milionë dollarë nën administratën Trump. Prej tyre, 500 milionë dollarë vijnë nga Shërbimi Sekret dhe Zyra Ushtarake e Shtëpisë së Bardhë, ndërsa 305 milionë dollarë nga donatorë privatë.
Më shumë se 400 milionë dollarë nga fondet e Shërbimit Sekret u transferuan në qershor, pas dështimit të një përpjekjeje në Kongres për financimin e një salle të re balloje në Krahun Lindor dhe të një objekti të ri për kontrollin e vizitorëve.
Administrata e justifikon projektin me nevoja të sigurisë. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Davis Ingle, tha se kërcënimet e fundit, përfshirë rrezikun nga dronët, kërkojnë përmirësime të mëdha infrastrukturore.
Dokumentet e planifikimit tregojnë se projekti është më i gjerë dhe përfshin edhe një helipad dhe ndryshime në Lafayette Square, duke e çuar koston e përgjithshme drejt 1 miliard dollarëve.
Projekti është përballur me pengesa ligjore. Një gjykatë federale e apelit ka pezulluar ndërtimin e sallës së ballos dhe ka vendosur se për këtë strukturë nevojitet miratimi i Kongresit, duke ngritur pikëpyetje mbi kufijtë e kompetencave të presidentit, shkruan Abcnews.al.
Gjykatësit theksuan se Kushtetuta ia jep Kongresit autoritetin për ndërtimin dhe shembjen e strukturave të Shtëpisë së Bardhë. Përmasat e projektit tejkalojnë edhe rikonstruksionin e madh të Shtëpisë së Bardhë gjatë presidencës së Harry Truman dhe një projekt prej 376 milionë dollarësh të nisur gjatë administratës së Barack Obamës.