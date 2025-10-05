Trump: Plani për armëpushim në Gaza është “marrëveshje e shkëlqyer”, negociatat po ecin “shumë mirë”
Presidenti amerikan Donald Trump të dielën e përshkroi planin e tij 20-pikësh për armëpushim në Gaza, të paraqitur më herët këtë javë, si një “marrëveshje të shkëlqyer”, duke thënë se bisedimet për arritjen e armëpushimit dhe lirimin e pengjeve po zhvillohen “shumë mirë.”
“Është një marrëveshje e shkëlqyer për Izraelin dhe për të gjithë. Dhe ju doni që pengjet të kthehen. Është një marrëveshje e mirë për të gjithë botën arabe, botën myslimane dhe për mbarë botën. Prandaj jemi shumë të kënaqur”, tha Trump për gazetarët jashtë Shtëpisë së Bardhë.
“Ata janë në negociata tani, ndërsa flasim. Negociatat kanë filluar, do të zgjasin disa ditë, do të shohim si do të përfundojnë, por po dëgjoj se po shkon shumë mirë”, shtoi ai.
I pyetur nëse ishte i hapur për fleksibilitet në propozimin e tij, Trump tha: “Nuk kemi nevojë për fleksibilitet sepse pothuajse të gjithë janë dakord me të, megjithatë gjithmonë do të ketë ndryshime.”
Trump e prezantoi planin më 29 shtator, i cili parashikon lirimin e pengjeve izraelite, një armëpushim në Gaza, çarmatosjen e Hamasit dhe rindërtimin e Gazës. Hamasi e pranoi planin në parim të premten, ndërsa negociatat e mëtejshme pritet të mbahen në Egjipt.
Sipas vlerësimeve të Tel Avivit, 48 pengje izraelite mbeten në Gaza, përfshirë 20 që janë gjallë. Ndërkohë, Izraeli mban në burgje rreth 11.000 palestinezë, shumë prej të cilëve përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, sipas organizatave të të drejtave të njeriut.
Megjithë thirrjet e Trumpit për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve, forcat izraelite të shtunën vranë të paktën 60 palestinezë, përfshirë një vajzë të vogël, në sulme të vazhdueshme në Rripin e Gazës, sipas mjekëve dhe burimeve lokale.
Që nga tetori 2023, bombardimet izraelite kanë vrarë mbi 67.000 palestinezë në Gaza, duke e kthyer pjesën më të madhe të enklavës në rrënoja.