Trump pezullon ndihmën ushtarake për Tajvanin për të lehtësuar negociatat SHBA-Kinë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka pezulluar mbi 400 milionë dollarë ndihmë ushtarake për Tajvanin këtë verë për të avancuar negociatat tregtare dhe për një samit të mundshëm me presidentin e Kinës, Xi Jinping, sipas një raporti të Washington Post të premten, transmeton Anadolu.
Paketa e ndihmës për Tajvanin përfshinte pajisje më të përparuara dhe vdekjeprurëse sesa raundet e mëparshme, përfshirë municione dhe dronë autonomë.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha se vendimi për paketën e ndihmës nuk është finalizuar ende, sipas raportit.
Pavarësisht ndërprerjes së ndihmës, diskutimet mbi shitjet e ardhshme të armëve vazhdojnë midis zyrtarëve amerikanë dhe tajvanezë, me fokus në armët asimetrike të përparuara, siç janë dronët dhe raketat.
Tajvani planifikon të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 5 për qind të PBB-së së tij deri në vitin 2030 për të forcuar aftësitë e tij ushtarake mes sfidave rajonale të sigurisë.
Që nga marrja e detyrës, Trump ka dërguar sinjale të përziera për Kinën dhe Tajvanin, duke imponuar një luftë tregtare, duke akuzuar Taipein për vjedhje teknologjie, duke anuluar bisedimet e mbrojtjes dhe duke dekurajuar vizitat, ndërsa këmbëngul se Kina nuk do të pushtojë Tajvanin gjatë mandatit të tij.
Të premten, presidenti amerikan dhe homologu i tij kinez do të zhvillojnë një telefonatë dhe pritet të diskutojnë mbi tarifat, lidhjet dypalëshe, të finalizojnë një marrëveshje mbi operacionet amerikane të TikTok-ut dhe të përgatisin terrenin për një samit të mundshëm.