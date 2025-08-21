Trump: Perspektivat e paqes Ukrainë-Rusi do të bëhen të ditura “brenda dy javësh”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se perspektivat për paqe midis Ukrainës dhe Rusisë do të bëhen të qarta “brenda dy javësh”, transmeton Anadolu.
Duke folur në një program radiofonik konservator, Trump y pyet për arritjen e paqes në rajon,.
“Epo, unë do t’ju njoftoj, do të thoja brenda dy javësh, se do ta dimë në një mënyrë ose në tjetrën. Pas kësaj, ndoshta do të duhet të ndjekim një taktikë ndryshe, por do ta shohim. Por do ta dimë shumë shpejt”, tha Trump.
Përpjekje diplomatike në zhvillim e sipër
Afati kohor i Trumpit vjen pas aktivitetit intensiv diplomatik, duke përfshirë samitin e tij të fundit në Alaskë me presidentin rus, Vladimir Putin dhe takimi pasues në Shtëpinë e Bardhë me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, së bashku me udhëheqësit evropianë.
Ai ka njoftuar plane për një takim dypalësh midis Putinit dhe Zelenskyyt, të ndjekur nga bisedime trepalëshe që përfshijnë vetë atë për të zgjidhur konfliktin. Trump më parë kërkoi nga Zelenskyy të tregojë “fleksibilitet” në negociata, teksa përjashtoi anëtarësimin në NATO për Ukrainën.
Kombet evropiane kanë treguar gatishmëri për të ofruar garanci të sigurisë përmes vendosjeve tokësore, me SHBA-në që potencialisht ofron aftësi mbështetjeje ajrore si pjesë e çdo kuadri të paqes.
Dje, Dmitry Medvedev, nënkryetar i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, tha se nuk duhet të ketë trupa të NATO-s si paqeruajtës dhe se Moska nuk do ta pranojë një garanci të tillë të sigurisë.