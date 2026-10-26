Trump përsërit mbështetjen e tij për Netanyahun dhe i kërkon Izraelit të “mbarojë punën” në Iran
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, rikonfirmoi të dielën mbështetjen e tij të fortë për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, duke u kërkuar izraelitëve që ta rizgjedhin atë në zgjedhjet e ardhshme dhe duke i bërë thirrje Izraelit që të vazhdojë me fushatën e tij ushtarake kundër Iranit derisa të përfundojë, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e tij “Truth Social”, ai iu referua një letre miratimi që botoi më 18 tetor, duke lavdëruar Netanyahun si një “Kryeministër të shquar Luftëtar” dhe duke theksuar marrëdhëniet e tyre të ngushta në operacionet ushtarake kundër Iranit.
“Siç e dinë të gjithë, përfshirë armikun, Bibi dhe unë kemi pasur një marrëdhënie të shkëlqyer për të fituar së bashku”, shkroi Trump, duke përmendur si shembull operacionin ushtarak amerikan kundër Iranit, të quajtur Operacioni “Epic Fury”.
Trump pretendoi se Irani ka humbur flotën e tij dhe forcën ajrore dhe se ushtria dhe ekonomia e tij janë në rrëmujë. Ai tha gjithashtu se inflacioni i Iranit ka arritur në 301 për qind dhe se një bllokadë detare e ka penguar vendin të eksportojë naftë. Ai më tej pohoi se dy nivele të udhëheqjes së Iranit, si ushtarak ashtu edhe ai civil, janë eliminuar.
Duke u kërkuar votuesve izraelitë të mbështesin Netanyahun, ai tha: “Votoni për Bibi Netanyahun për Kryeministër. Ne duhet të përfundojmë punën që kemi filluar!”.
Në letrën e tij të 18 tetorit drejtuar publikut izraelit, Trump e përshkroi Netanyahun si një “Kryeministër Luftëtar i Madh” dhe një “Partner edhe më i madh për Paqen” në përballjen me Iranin, duke iu referuar atyre që ai i quajti kërcënime prej dekadash të Iranit kundër Izraelit dhe SHBA-së.
Ai argumentoi se Irani përfundimisht do të kishte vepruar sipas retorikës së tij nëse nuk do të ishte përballur, duke thënë se vendi është “shkatërruar sistematikisht, si ushtarakisht ashtu edhe financiarisht”. Ai shtoi se SHBA-ja do të duhej të marrë përsipër përpjekjet nëse Izraeli zgjidhte një udhëheqës tjetër.
“Nëse Izraeli ka liderin e gabuar, i cili do të ishte dikush tjetër përveç Bibit, Amerika do të duhet ta bëjë vetë këtë punë dhe unë nuk jam i prirur ta bëj këtë”, shkroi ai.
Duke lavdëruar qëndrueshmërinë e Netanyahut mes kundërshtimeve të brendshme dhe ndërkombëtare, Trump tha se udhëheqësi izraelit është bërë më i fortë nën presion dhe përfaqëson llojin e partnerit që Washingtoni pret nga Izraeli.
Trump e përfundoi letrën e tij me një miratim pa mëdyshje të ofertës së Netanyahut për rizgjedhje, duke deklaruar: “BIBI NETANYAHU NUK DO TË JU ZHGËNJEJË KURRË!”.