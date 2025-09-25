Trump për takimin me Erdogan: Do të diskutojmë shitjet F-16 dhe F-35, sanksionet e SHBA-së mund të hiqen “shumë shpejt”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka bërë të ditur se ai dhe presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, do të diskutojnë shitjen e mundshme të avionëve luftarakë amerikanë gjatë bisedimeve dypalëshe, si dhe aludoi se sanksionet e industrisë së mbrojtjes mund të hiqen së shpejti, raporton Anadolu.
Trump tha se do të ketë një diskutim “të madh” dhe të gjerë me Erdoğanin duke trajtuar tregtinë. Ai tha se do të bëjë “disa marrëveshje të shkëlqyera për të dy vendet” dhe gjithashtu do të diskutojë çështjet rajonale dhe shitjen e avionëve luftarakë.
“Ata duan të blejnë F-16, F-35 dhe disa gjëra të tjera dhe ne do të flasim me ta për këtë. Dhe do të kemi, mendoj, disa orë shumë interesante. Do të bëjmë shumë. Por kam respekt të madh për këtë njeri dhe kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë për një kohë të gjatë”, u tha Trump gazetarëve përpara diskutimeve me dyer të mbyllura.
I pyetur për heqjen e sanksioneve të Aktit të Kundërshtimit të Kundërshtarëve të Amerikës Përmes Sanksioneve (CAATSA) që iu vendosën Turqisë në vitin 2020, Trump aludoi se sanksionet mund të hiqen në një afat të shkurtër.
“Mund të jetë shumë shpejt, nëse kemi një takim të mirë, pothuajse menjëherë”, tha Trump.
Sanksionet e CAATSA iu vendosën Ankarasë gjatë mandatit të parë të Trumpit për shkak të vendimit të Turqisë për të blerë sistemin raketor S-400 të Rusisë, pavarësisht kundërshtimeve nga administrata amerikane.
Trump dhe Erdogan janë planifikuar të takohen në Zyrën Ovale për 30 minuta përpara se të shkojnë në një drekë pune në Sallën e Kabinetit, megjithëse koha varet nga mënyra se si do të zhvillohen bisedimet.
Trump e lavdëroi homologun e tij turk, duke e quajtur “një njeri shumë të respektuar”.
“Ai është shumë i respektuar në vendin e tij dhe në të gjithë Evropën dhe në të gjithë botën ku e njohin”, tha Trump.
“Ai ka ndërtuar një ushtri të jashtëzakonshme, një ushtri të fuqishme. Përdor shumë nga pajisjet tona dhe është një nder ta kemi atë në Shtëpinë e Bardhë”, shtoi ai.
Më tej, presidenti amerikan tha se si presidenti rus, Vladimir Putin, ashtu edhe ai ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, e “respektojnë vërtet” presidentin Erdoğan, për të cilin ai tha se është “shumë neutral” në konfliktin që tani ka më shumë se tre vjet.
Lidhur me Sirinë, Trump tha se Erdoğan “është ai që është përgjegjës” për rrëzimin e diktatorit sirian Bashar al-Assad, por tha se presidenti turk “nuk e merr përgjegjësinë, por në të vërtetë është një arritje e madhe”. Ai ia atribuoi Erdoğanit të qenit “një nga njerëzit përgjegjës” për vendimin e tij për të hequr sanksionet e ashpra të SHBA-së ndaj Sirisë.
“Ata nuk mund të kishin jetuar me ato sanksione. Dhe unë i hoqa për t’u dhënë atyre një mundësi për të marrë frymë”, tha ai.