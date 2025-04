Trump pas vendosjes së tarifave: SHBA do të lulëzojë, vendi ynë do të rritet

Presidenti amerikan, Donald Trump ka mbrojtur planet personale për tarifat, pavarësisht rënies së tregjeve.

“Mendoj se po shkon shumë mirë. Ishte një operacion, si kur një pacient operohet. Dhe është diçka e madhe, thashë se do të ishte pikërisht kështu siç është”, pohoi ai.

“Tregjet do të rriten, aksionet do të rriten, vendi ynë do të rritet dhe pjesa tjetër e botës do të shohë nëse ka ndonjë mundësi për të bërë një marrëveshje”, shtoi udhëheqësi amerikan, shkruan sky news.

“Ne jemi shfrytëzuar prej shumë, shumë vitesh. Ka shumë vjet që jemi në anën e gabuar dhe ju them se do të jetë e pabesueshme. Do të shihni se si do të përfundojë – vendi ynë do të rritet”, tha ndër të tjera presidenti.

Pas komenteve në oborrin e Shtëpisë së Bardhë, Trump la Uashingtonin me anë të Marine One, duke u nisur për në Bazën e Përbashkët Andrews./

