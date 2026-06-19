Trump pas nënshkrimit të memorandumit me Iranin: Tregova edhe një herë se nuk ka kufizime për pushtetin tim
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se nuk ka “kufizime” në aftësinë e tij për të ushtruar pushtet pas luftës SHBA-Iran, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë “ushtrinë më të fuqishme në botë”.
Në një intervistë me Axios, Trump u pyet se çfarë kishte mësuar rreth ushtrimit dhe kufizimeve të pushtetit presidencial si rezultat i konfliktit.
“Nuk ka kufizime. Ende nuk e kam mësuar këtë mësim. E di që ka, por nuk ka kufizime. Ne i mundëm plotësisht ushtarakisht”, tha ai.
“Ne kemi ushtrinë më të fuqishme në botë, pa dyshim. Kush tjetër mund të kishte bërë një bllokadë të tillë? Unë bëra një bllokadë detare ku asnjë anije nuk mundi të kalonte. Disa u përpoqën. Nuk e bënë, e dini. Nuk zgjati shumë”, tha ai.
Kur u pyet nëse memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar këtë javë midis SHBA-së dhe Iranit përbënte “dorëzimin pa kushte” që ai fillimisht kishte dëshiruar nga Teherani, Trump u përgjigj: “Epo, me të vërtetë ndoshta është dorëzim pa kushte.”