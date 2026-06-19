Trump pas nënshkrimit të memorandumit me Iranin: Tregova edhe një herë se nuk ka kufizime për pushtetin tim

Trump pas nënshkrimit të memorandumit me Iranin: Tregova edhe një herë se nuk ka kufizime për pushtetin tim

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se nuk ka “kufizime” në aftësinë e tij për të ushtruar pushtet pas luftës SHBA-Iran, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë “ushtrinë më të fuqishme në botë”.

Në një intervistë me Axios, Trump u pyet se çfarë kishte mësuar rreth ushtrimit dhe kufizimeve të pushtetit presidencial si rezultat i konfliktit.

“Nuk ka kufizime. Ende nuk e kam mësuar këtë mësim. E di që ka, por nuk ka kufizime. Ne i mundëm plotësisht ushtarakisht”, tha ai.

“Ne kemi ushtrinë më të fuqishme në botë, pa dyshim. Kush tjetër mund të kishte bërë një bllokadë të tillë? Unë bëra një bllokadë detare ku asnjë anije nuk mundi të kalonte. Disa u përpoqën. Nuk e bënë, e dini. Nuk zgjati shumë”, tha ai.

Kur u pyet nëse memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar këtë javë midis SHBA-së dhe Iranit përbënte “dorëzimin pa kushte” që ai fillimisht kishte dëshiruar nga Teherani, Trump u përgjigj: “Epo, me të vërtetë ndoshta është dorëzim pa kushte.”

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN: Po hapim një kapitull të ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe

VLEN: Po hapim një kapitull të ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare thotë se “i gjithë Libani duhet të digjet” pas vrasjes së ushtarëve

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare thotë se “i gjithë Libani duhet të digjet” pas vrasjes së ushtarëve

Publikohet Regjistri i ri i e-Tregti për siguri më të madhe gjatë pagesave online në Maqedoni

Publikohet Regjistri i ri i e-Tregti për siguri më të madhe gjatë pagesave online në Maqedoni

Nafta sërish mbi 80 dollarë për fuçi pas anulimit të bisedimeve SHBA-Iran dhe sulmeve izraelite në Liban

Nafta sërish mbi 80 dollarë për fuçi pas anulimit të bisedimeve SHBA-Iran dhe sulmeve izraelite në Liban

Rasti Onkologjia: Nino Vasev lirohet nga paraburgimi, do të mbrohet në liri

Rasti Onkologjia: Nino Vasev lirohet nga paraburgimi, do të mbrohet në liri

Voziste me 188 km/h në austostradën Kumanovë-Shkup, policia ndalon shtetasin serb

Voziste me 188 km/h në austostradën Kumanovë-Shkup, policia ndalon shtetasin serb