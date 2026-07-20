Trump pas finales së Kupës së Botës: Nuk kam asnjë tension me kryeministrin spanjoll
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të dielën se ai nuk ka asnjë tension me kryeministrin spanjoll, Pedro Sanchez, pavarësisht se kohët e fundit kishte urdhëruar një ndalim të plotë të tregtisë me Spanjën, transmeton Anadolu.
“Unë nuk kam tension me të. Nuk kam tension me askënd”, u tha Trump gazetarëve pas fitores 1-0 të Spanjës ndaj Argjentinës në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026.
Presidenti amerikan tha se ai përgëzoi zyrtarët spanjollë për “skuadrën e tyre të madhe”, duke e përshkruar ndeshjen finale si një “ngjarje të madhe”. Ai hodhi poshtë sugjerimet se ishte i pikëlluar nga humbja e Argjentinës, duke pohuar se “Spanja luajti më mirë”, megjithëse “ishte një ndeshje shumë e ngushtë”.
Vërejtjet pajtuese shënojnë një ndryshim të rëndësishëm në retorikë. Në fillim të këtij muaji, Trump e etiketoi Spanjën një “kauzë të humbur” dhe një “partner të tmerrshëm në NATO” për refuzimin për të lejuar hyrjen e forcave amerikane në bazat spanjolle gjatë konfliktit me Iranin dhe refuzimit të Madridit për t’u angazhuar për një objektiv prej 5 për qind të shpenzimeve të mbrojtjes.
“Unë nuk dua të bëj asgjë me Spanjën. Ndërprisni çdo tregti me Spanjën, ju lutem, përfshirë vizitat”, tha Trump në një konferencë për media në Samitin e NATO-s në Ankara të Turqisë.