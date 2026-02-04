Trump pas dështimit të bisedimeve: Udhëheqësi Suprem i Iranit duhet të jetë shumë i shqetësuar
Udhëheqësi Suprem i Iranit duhet të jetë shumë i shqetësuar”, tha Presidenti i SHBA-së Donald Trump, duke iu referuar Ajatollah Ali Khameneit. Deklarata e presidentit të SHBA-së erdhi pas raportimeve se bisedimet e planifikuara midis delegacioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani po dështonin.
Sipas zyrtarëve amerikanë që folën për faqen e internetit Axios, SHBA-të e kanë informuar Iranin se nuk do t’i pranojnë kërkesat e Teheranit për të ndryshuar vendndodhjen dhe formatin e bisedimeve të planifikuara për të premten.
Të dy delegacionet kishin rënë dakord të takoheshin në Stamboll të premten, me vende të tjera të Lindjes së Mesme që merrnin pjesë si vëzhgues. Megjithatë, iranianët thanë të martën se donin që bisedimet të zhvendoseshin në Oman dhe të zhvilloheshin në nivel dypalësh për t’u siguruar që ato të përqendroheshin vetëm në çështjet bërthamore dhe jo në çështje të tjera, siç është programi i raketave balistike të Teheranit.